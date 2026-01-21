Мъжемелачка от Италия заби пореден футболист 

Мъжемелачка №1 в Серия А Анджела Насти се обясни в любов на поредния футболист.

Още от юни вървяха слухове, че едрогърдата инфлуенсърка е омаяла атакуващия халф на „Торино“ Сирил Нгонге (25).

Тогава се появиха информации, че тя е завела белгийския национал на парти на Ибиса, където зет й Матия Дзакани отпразнува 30-ия рожден ден. Капитанът на „Лацио“ е женен от 2023-та за сестрата на Анджела – Киара, която го дари със син Тиаго и дъщеричка Дея, съответно на 3 и 1 г.

Анджела е била забелязана с Нгонге на концерт на известния италиански изпълнител Джиджи д’Алесио в Неапол, а по Нова година пусна обща снимка с новия си, на която са облечени в отиващи си тоалети. На 8 януари тя пък публикува кадър, на който целува гаджето си, на фона на песена „Опустошителен“ на Оли.

„За мен ти си опустошителен“, написа отдолу Анджела, която имаше връзки с футболистите Рикардо Сотил, Джанлука Скамака, Пиерлуиджи Голини и Кевин Бонифаци.

През 2024 г. заради нея националът Скамака развали годежа с дългогодишната си приятелка Фламиния Аполони, за която в крайна сметка се ожени.

Колкото до Сирил, той е син на бившия нападател на Конго, както и куп белгийски и английски клубове, Мишел Нгонге.