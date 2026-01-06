Мъжете и жените се различават повече, отколкото мислим – ето как

Мъжете и жените може да изглеждат еднакви отвън по начина, по който функционират, но изследвания показват, че има съществени разлики между тях – от начина, по който се възстановяват, до сърдечния ритъм и дори честотата на мигане, пише glasnews.bg. Ето някои изненадващи начини, по които мъжете и жените се различават…

Мъжете се влюбват по-бързо от жените

Въпреки репутацията си на по-малко романтичния пол, ново изследване установява, че мъжете се влюбват два пъти по-бързо от жените. Екип от учени анкетирал над 800 младежи на възраст между 18 и 25 години в 33 държави, които заявили, че са влюбени, като част от проучване, публикувано по-рано този месец в списанието Biology of Sex Differences.

Учените установили, че мъжете се влюбват средно с около месец по-рано от жените – приблизително за четири седмици, в сравнение с два месеца при жените. Освен че мъжете от изследваната възрастова група се влюбват по-бързо, те също така съобщават, че се влюбват по-често: средно 2,6 пъти, в сравнение с 2,3 пъти при жените.

Изследователите свързват причината с нашето ловджийско-събирателско минало, когато жените е трябвало да бъдат по-предпазливи при избора на партньор – такъв, който ще остане и ще се грижи за потомството.

Според автора на проучването, биологичния антрополог Адам Боуд от Австралийския национален университет:

„Мъжете се влюбват по-рано от жените, защото еволюционно за тях е по-важно да имат повече възможни партньори, отколкото партньори с по-високо качество, докато при жените е точно обратното.“

Жените се напиват по-бързо

На всички ни се е случвало – пулсиращо главоболие, сухота в устата, усещане, че всеки момент можеш да повърнеш. Но ако след тежка вечер мъжкият ти партньор се чувства добре много по-бързо от теб, това не означава, че си изпила повече. Може просто да се дължи на пола ти.

Изследвания показват, че жените усещат ефектите на алкохола по-бързо, защото имат значително по-малко количество от ензима алкохол дехидрогеназа, който разгражда алкохола още в стомаха, преди той да попадне в кръвта.

В резултат, по-голямо количество алкохол – който е токсин – попада в кръвния поток необработен.

Това означава, че мозъкът на жените е по-силно повлиян, а черният им дроб работи по-интензивно, за да изчисти токсина.

„Жените имат само около една пета от този ензим… така че буквално усещат алкохола много по-силно, отколкото мъжете“, обяснява д-р Мариан Легато от Колумбийския университет – основател на Фондацията за полово специфична медицина в Ню Йорк.

Жените страдат по-дълго от махмурлук

За да стане още по-неприятно, жените не само се напиват по-бързо, но и махмурлукът при тях продължава по-дълго. През 2003 г. изследователи от Университета на Мисури, САЩ, анкетирали над 1230 студенти. Жените съобщили за по-силни симптоми на умора, обезводняване, главоболие, гадене и повръщане на следващия ден в сравнение с мъже, изпили сходни количества алкохол. Освен това им било нужно повече време, за да преодолеят тези симптоми.

Една от причините е, че жените не само имат по-малко от ензима, който разгражда алкохола, но и черният им дроб е по-малък. Това означава, че тялото им работи по-усилено и по-дълго, за да изчисти алкохола.

Психоложката Уенди Слътски, ръководила изследването, коментира:

„Този резултат има биологична логика – жените обикновено тежат по-малко и имат по-нисък процент телесна вода. Затова се напиват по-лесно и имат повече махмурлуци за всяка изпита доза алкохол.“

Мъжете се възстановяват по-бавно от рани

Ако сте мъж, вероятно ще забележите, че раната ви зараства по-бавно, отколкото при партньорката ви. Това е така, защото според изследване от 2009 г., публикувано в Journal of Dermatological Science, мъжете заздравяват по-бавно на всяка възраст.

Една от възможните причини е, че мъжката кожа е с около 20–25% по-дебела от женската. Това означава, че има повече тъкан за възстановяване преди раната да зарасне напълно.

Все пак тази по-дебела кожа има и своите плюсове – тя старее по-бавно. Женската кожа, от друга страна, старее по-бързо, особено след менопаузата.

Това се дължи на различията в хормоните. Мъжкият хормон тестостерон прави кожата по-плътна, като стимулира по-висока концентрация на еластин и колаген – структурите, които поддържат кожата стегната и устойчива.

При жените кожата разчита основно на естрогена за своята плътност, влага и еластичност. След менопаузата нивото на естроген рязко спада, което води до загуба на около 2% колаген годишно. При мъжете този процес е много по-бавен. В комбинация с по-тънката кожа, това означава, че женската кожа остарява по-бързо след 50-годишна възраст.

Мъжете огладняват по-бързо

Ако мъжът до теб се оплаква, че е гладен, докато ти още се чувстваш сита от предишното хранене – той не преувеличава. Просто храносмилането при мъжете е по-бързо.

Учените установили, че храната преминава през тялото на мъжете с около 20% по-бързо, отколкото при жените.

Стомахът на мъжете се изпразва по-бързо, защото е с по-голям обем и произвежда повече стомашна киселина за разграждане на храната. Според гастроентеролози, жените имат нужда от около 28 часа, за да смелят и изхвърлят едно хранене, докато при мъжете това отнема около 24 часа.

Жените също имат по-рядко изхождане. Част от причината е, че жените имат леко по-дълго дебелото черво – с около 10 см – което означава, че храната трябва да измине по-дълъг път. Освен това женските полови хормони влияят на състава на жлъчката, което води до по-малко соли, необходими за разграждането на храната – още един фактор, поради който храносмилането при жените е по-бавно.

Женското сърце бие по-бързо

Сърцето има собствена електрическа система, която изпраща сигнали кога да се свива и изпомпва кръвта. Тези сигнали идват от група клетки в дясното предсърдие, наречена синусов възел – естественият пейсмейкър на сърцето.

Женското сърце е приблизително с една трета по-малко от мъжкото и тежи около 120 г, докато при мъжете е около 180 г. Поради по-малкия си размер, женското сърце трябва да бие малко по-бързо, за да компенсира и да разпределя ефективно кръвта в тялото.

Според изследване от 2014 г., публикувано в Journal of Clinical and Diagnostic Research, при възрастна жена сърдечният ритъм е между 78 и 82 удара в минута, докато при мъж на същата възраст той е между 70 и 72 удара в минута.

Изследователите обясняват:

„Това се дължи главно на размера на сърцето, който обикновено е по-малък при жените. По-малкото женско сърце изпомпва по-малко кръв с всеки удар, затова трябва да бие по-често, за да достигне същия обем на изпомпване като мъжкото.“

Жените мигат по-често и по-бързо

Всеки миг ние премигваме многократно, за да разнесем сълзния филм по повърхността на очите и да ги поддържаме влажни. Но жените мигат малко по-често и по-бързо, отколкото мъжете.

Според изследване от 2008 г., публикувано в списанието Ophthalmic and Physiological Optics, жените мигат средно около 19 пъти в минута, докато мъжете – около 11 пъти в минута.

Специалистите смятат, че това се дължи на разликите в хормоните, които влияят върху състава на сълзния филм – смес от слуз, вода и мазнини.

Очният хирург Глен Карп от London Vision Clinic обяснява:

„Мъжете имат повече тестостерон, който прави сълзите по-стабилни и помага очите им да останат по-добре овлажнени.“

Женските полови хормони също може да са причина за по-честото мигане. Макар точният механизъм да не е напълно изяснен, проучвания показват, че жените мигат най-много, когато приемат противозачатъчни хапчета, съдържащи естроген.