Мъжете НЕ правят тези пет неща, ако изневеряват

Започвайки афера малко или много поведението на всеки един мъж се променя, без значение дали искаме да го признаем. Той се опитва да скрие романтичните си чувства по всякакъв възможен начин и не само него. Мъжът ви вече може да има нови навици, да е нервен и това всъщност да е първата ви зелена лампичка. Експерти са провели изследване и са стигнали до категоричните изводите, че мъжете, които изневеряват на половинките си, спират да правят тези 5 неща. Това е сигурен индикатор, че нещо не е наред и вашият любим има друга в живота си.

Не си кореспондира

Мъжете са много внимателни, когато си имат любовница. Мнозина от тях няма да пипат телефона си пред вас, въпреки че пред са го правили, за да не породят допълнителни подозрения. Когато искат да си „пишат“ с някого, те се усамотяват в тоалетната или банята. Много жени се чудят защо любимите им се задържат толкова много в банята.



Не проверяват джобовете си пред вас

Връщайки се у дома всеки мъж проверява добре джобовете си, преди да даде дрехите си за пране. Ако обаче имат притеснение да направят това пред вас, причината е, че може да се притесняват да не видите нещо, което не е за вашите очи. Те се страхуват да не са забравили нещо или то да няма определен аромат и имено заради това няма да изпразнят съдържанието на джобовете си пред жена си.



Не говори за обичайните си интереси

Когато мъжете започнат да кръшкат, те имат много нови дейности и интереси. Изведнъж сякаш старите им хобита изчезват на заден план. Те искат да говорят за нови неща. Тук много малко жени започват да се замислят от къде идват тези нови интереси.



Не седи постоянно на мобилния си телефон, но го крие

Мобилният телефон е способен да разкрие всяко едно предателство и това е безспорен факт. Именно заради това кръшкачите крият телефона си и устройството бива зорко следено от тях. Те не разбират, че това винаги е сигурен индикатор за една жена, а и освен това този подход не винаги е ефективен. В допълнение към това на мобилния телефон може да се появят пароли или да се добавят контакти с непознати за вас мъжки имена, с които започва често да кореспондира, но вие не знаете нищо за тях и не ги познавате.



Не се облича пред огледалото

Когато човек изневерява, той винаги е много по-внимателен към външния си вид. Тук обаче идва нетипичният момент, защото от една страна той иска да е перфектен, но не може така рязко да започне да го прави пред сегашната си половинка. В такава ситуация мъжете взимат логично решение- не се поставят в ред пред огледалото, когато жена им е наблизо. Всеки мъж е наясно, че прекомерната грижа за външния вид пред половинката би предизвикала допълнителни въпроси от нея.