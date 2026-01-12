Мъжете са по-суетни от жените

Изглежда сме живели в заблуда доста дълго време по отношение на това кой от двата пола е по-суетен. Ново проучване доказва, че господата губят много повече време от дамите да се оглеждат пред огледалото.

За да сме по-точни, мъжете губят 4 години от живота си в суетене и възхищаване на себе си, а жените се оглеждат с година по-малко, пише Daily Mail.

Мъжете прекарват и повече време във фитнес залата, за да оформят тялото си, равняващо се на година и три месеца от живота им. При жените това се наблюдава 6 пъти по-малко. За най-голяма изненада точно силният пол се помотава под душа и във ваната със 7 месеца повече. Половин година от живота на мъжете отива в бръснене, а останалото обезкосмяване, на което мъжете от известно време наблягат им коства месец от живота.

Мъжете отделят още пет месеца за фризьорски салони и близо един месец за изрязване и грижа за ноктите.