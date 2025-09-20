Мъжете с ниско самочувствие правят тези шест неща

Ниското самочувствие не е просто личностна характеристика, то може да бъде голяма пречка за създаване и съхраняване на една любовна връзка.

Ако партньорът ви страда от ниско самочувствие, много вероятно е това да влияе на отношенията ви, дори и неволно. За да сте сигурни, че той е с ниско самочувствие, вижте основните признаци:

Прекалено критичен е към вас

Много често проявление на ниската самооценка е свръхкритицизмът. Ако вашата половинка прекалено често намира поводи да ви критикува и да ви прави забележки, това по-скоро издава неговата липса на самочувствие. Честото критикуване на другите стратегически отклонява вниманието от личността на критикуващия. Това поведение е сигнал, че партньорът ви не е толкова сигурен в себе си и затова се стреми да злепостави вас, за да не бъде той във фокуса на внимание.

Избягва конфликтите

Разбира се, няма нищо лошо в това да се търси компромис и излизане от конфликтна ситуация без грозни кавги и нападки. Но ако вашият партньор всячески избягва дори и споровете, това може да е признак за неговото ниско самочувствие. Той няма сигурност, че може да се аргументира в дискусия с вас и затова я избягва.

Обвинява другите за всичко

Човекът с ниско самочувствие рядко вижда вината в себе си, без значение дали това се отнася до семейни въпроси, любовна връзка или работа. Такива хора обикновено са нападателни, обвиняват другите за собствените си провали, като им е невъзможно да признаят къде те са направили грешки или пък да се извинят.

Трудно взима решения

Всички сме чували поговорката „Мъжът е главата, а жената – шията“, която се тълкува, че решенията в една връзка се взимат по-скоро от дамите. Навярно е така в повечето случаи. Но все пак, в една връзка и двамата партньори трябва да са равностойни и да носят отговорност при взимането на решения, особено ако двойката има деца. Ако единият партньор избягва да взима решения и делегира това само на половинката си, динамиката във връзката много лесно може да се наруши и да излезе от баланс. А колебливостта на партньора много често е продиктувана от ниско самочувствие.

Самочувствието му зависи от другите

Когато на един човек му липсва увереност, той се нуждае постоянно някой да му казва колко добре се справя в работата, колко е привлекателен, каква невероятна личност е. Самочувствието им зависи до голяма степен от мнението на другите. Когато се съмняват в себе си, качествата си и привлекателността си, те са по-склонни към изневери, обвинявайки половинката си, че не ги дарява с внимание и обич.

Много често се извинява

Ако той се извинява за всичко – за това, че е решил да попита нещо, за това, че няма да направи нещо, което не желае да направи, въпреки че е в правото си и т. н., това издава ниска самооценка. Той явно не вярва в себе си, в способностите си и чрез чести извинения иска да прикрие неувереността си. Но така тя още повече лъсва.





