Мъжете фантазират повече за бившите, отколкото жените

Признайте си! Със сигурност сте имали сексуална фантазия поне веднъж в живота. Всички от нас фантазират, но за различни неща. Но мъжете или жените са по-добри в това? Нека проверим.

Медицинска сестра, учителка и непослушен ученик, супергерои, порно звезди, любимата певица, съседката/съседа от втория етаж, красивият продавач в магазина. Това са част от персонажите, около които се въртят фантазиите на хората. При мнозина те може да са много по-често, отколкото при други.

Според проучване на д-р Джъстин Лехмилър, цитирано от „Men’sHealth“, мъжете са склонни да фантазират повече за бившите си, отколкото жените. Той проследява сексуалните фантазии на над 4 000 американци на възраст между 18 и 87 години и ги описва по-подробно в своята книга „Tell Me What You Want“. Сред тях има хетеросексуални мъже и жени, гей и бисексуални мъже, както и лесбийки и бисексуални жени.

Кои са най-често срещаните фантазии?

Близо 90% от участниците си признават, че са фантазирали за тяхната предишна половинка. Почти същият процент от анкетираните са отговорили, че им се е случвало да фантазират с непознат за тях човек.

Гейовете и бисексуалните мъже са по-склонни да фантазират за непознати мъже (62%), отколкото за непознати жени (55%).

„В повечето случаи нашите сексуални фантазии са свързани с някакво специфично действие, например участието в оргия или секс с конкретен човек“, обяснява Лехмилър.

Според наблюденията на психолога, жените повече фантазират за човека, когото харесват. Те си представят как той не може да им устои. Голяма част от участничките не са скрили факта, че често им се случва да фантазират и го намират за съвсем нормално, дори и да си имат партньор.

Повече мъже, независимо от сексуалната ориентация, фантазират за порно звезди, в сравнение с жените, някои от които не са големи почитателки на порно индустрията. 62% от гейовете и бисексуалните мъже са посочили, че са имали такива мисли. Докато при жените 31% от гей и бисексуалните жени са посочили, че са имали същата фантазия.

„Мъжете фантазират за порно звезди поради простата причина, че те гледат повече порно“, обяснява ръководителят на проучването. Разпитвайки ги за предпочитанията им, д-р Джъстин Лехмилър открива, че всъщност мъжете не помнят имената на своите порно идолки.

Психологът е категоричен, че фантазирането помага на връзката като я разнообразява.

Коментар с Facebook