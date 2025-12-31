Мъжките страхове, събрани в кратък списък! Вижте ги!

Възможно ли е дори мъжете да имат тайни страхове? Изглеждат толкова силни и решителни! „Няма начин!“ това биха казали много жени. Това обаче е просто поредният стереотип, наложен от обществото. Ние сме против стереотипите. Ето защо днес ще ви разкажем за 10 неща, които всъщност притесняват повечето мъже, но никога няма да ги признаят.

1. Как изглежда тялото им

От много ранна възраст жените са научени да мислят, че тялото им трябва да е идеално през цялото време. Те смятат, че трябва да тренират постоянно и да спазват диета. Няма такива стереотипи за мъжете, но това не означава, че те не се притесняват за физическата си форма или не я сравняват с добре изглеждащите мъже в списанията. Иначе защо мъжете биха прекарали толкова много време във фитнеса? Най -големият им страх е някой да спомене биреното им коремче.

2. Пари

Парите са една от най -популярните причини, поради които мъжете се притесняват. Те са възпитани като бъдещи изхранители. Един мъж може дори да няма приятелка, но така или иначе се притесняват за финансовото си състояние, защото смята, че най -необходимото нещо за една връзка са парите. Грижите и вниманието обаче са много по -важни за жените. Ако грешим и това, което наистина има значение за едно момиче, са парите, тогава тя не струва вашето време.

3. Височина

Как може един мъж да не се тревожи, ако една от основните характеристики на „идеалния мъж“ е високият? Ако жените се интересуваха от височината по -малко, тогава момчетата, които не са толкова високи, биха имали повече шансове. Размерът няма значение, ако не е за размера на сърцето му.

4. Други мъже могат да бъдат заплаха

Ревността на мъжете обикновено не е толкова очевидна, колкото на жените, но също толкова наранява тяхното самочувствие. Вашият партньор може да не показва признаци на безпокойство, когато му разкажете за колега от мъжки пол с прекрасно чувство за хумор. Но трябва да знаете това: той много се тревожи и се сравнява с потенциалния конкурент. За да изтриете страха му, трябва да говорите с него честно и да му обясните, че няма абсолютно никаква заплаха.

5. Малък опит в отношенията

Образът на мъж мачо е най-лошият кошмар на всеки мъж, защото ги кара да се опитват да изглеждат като опитни любовници и да лъжат за броя на бившите си приятелки, които са имали. Всъщност те също се страхуват да направят нещо нередно, както жените. Подкрепата и честността във всички неща във връзката ви ще ви помогнат да се почувствате по -уверени.

6. Окосмение

Окосмението по тялото и главата винаги е проблем за мъжете. Малко количество косми по тялото – какво ще стане, ако не изглежда достатъчно мачо? Твърде окосмен – твърде страшна или прекалено разхвърляна? Оплешивяването често е най -лошото нещо, което може да се случи. Може да влошите нещата, като споменете тези проблеми на партньора си.

7. Диета

„На диета съм.“ Мъжете чуват тези думи много често от жените. Но ако мъж спомене диета, това може да звучи странно. Мъжете обаче също се грижат за телата си и за храните, които ядат. Всеки иска да бъде здрав и в добра форма. Просто мъжете говорят по този начин по -рядко.

8. Връзката им с приятелката им

Колко статии са написани в женски списания за спасяването на отношенията? Въпреки това, ако мъжете започнат да обсъждат това, жените може да си помислят, че е странно. Разбира се, мъжете са „брутални“, така че не бива да се притесняват за дреболии като отношенията, нали? Но мъжете също искат всичко да е наред, затова нека се притесняват.

9. Колко партньори е имало едно момиче преди него

Ако една жена е имала повече партньори, отколкото мъж, преди да се срещнат, тогава мъжът ще трябва да се състезава с тях. Освен това вашият партньор може също да се тревожи за по -малко опит от вас. Най -важното е да му обясните, че миналото е в миналото и няма за какво да се притеснявате.

10. Открито изразяване на емоции

„Не плачи! Ти си мъж!“ Това е, което мъжете винаги са чували като деца. Родителите им искаха да ги направят силни и в състояние да защитят семействата си, но смятаме, че това не е толкова добра идея. Страхуват се да изглеждат слаби, да покажат истинските си емоции. Не наливайте масло в огъня и не говорете за това как един мъж се справя с трудностите. Той не дължи нищо на никого.