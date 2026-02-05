Мъжът и жената от Свищов, обвинени в убийства на животни, остават за постоянно в ареста 

Анита Вачкова и Детелин Асенов, обвинени за това, че снимали и разпространявали видеоклипове с убийства на животни, остават за постоянно в ареста. Районният съд в Свищов им наложи най-тежката мярка „задържане под стража“.

Обвиняемите сами поискали най-тежката мярка, с оглед на създалото се обществено недоволство, предава Нова. Детелин Асенов пожела да не излиза от ареста. Служебният му защитник заяви, че това е адекватна мярка, а Асенов не я оспорва. Пред съда той посочи, че е в основата за снимане на ритуални убийства на животни и пое цялата вина. На влизане в залата 53-годишният мъж отбеляза, че е спрял да прави такива клипове преди 3 години, а човекът, който му е помогнал да се осъзнае, е от Горна Оряховица и се казва Ивелин Михайлов.

Смята се, че те измъчвали животните, заснемали издевателствата и продавали клиповете. Според разследващите такова видео се продавало по 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа. От 2013 г. досега двамата умъртвили 82 животни, твърди обвинението. Заснемането се случвало в стопанска постройка и гараж на бащината къща на 53-годишен мъж. При акцията на ГДБОП и международни служби в имота са намерени кожени костюми, уреди за мъчения на животни и видеофайлове.