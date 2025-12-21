Мъжът се познава по подаръците

Празниците наближават, а с тях и вашето нетърпение какво ще ви подари любимият. За всяка жена това е добре познато. В повечето случаи тя отдавна знае какво да му купи, а той като че ли не забелязва нейните намеци.

Подаръците на мъжа не само показват дали той си мисли за вас, но и разкриват черти от характера му.

РОМАНТИКЪТ

Подаръците му са винаги с ясни послания – с него дори на Коледа имате чувството, че е „Свети Валентин“. Той ще ви изненада с романтичен уикенд в някой сгушен в планината хотел, вечеря на свещи в тих, луксозен ресторант, екзотична почивка. Или ще ви подари – червени рози, шампанско, малки пухкави играчки, албум с любовни балади. Ако връзката ви е в по-напреднал стадий – дантелени гащички, шалчета, парфюми и пръстен, все неща, за които му намеквате от месеци.

Когато сте с него, може спокойно да му вярвате, че ви обича и че сте най-важното и ценно нещо в живота му. Така че дръжте го здраво и не го изпускайте!

ПРАКТИЧНИЯТ

Миксер, тиган, сокоизстисквачка, пепелник, тирбушон – очаквайте всичко, което и на него ще върши някаква работа, макар и косвено, а най-добре на цялото семейство. Той не е нито стиснат, нито беден, нито безразличен, напротив – може да напълни дома ви с всякаква полезна техника и посуда, за която няма да си брои стотинките. Практичният смята себе си за сериозен, разумен и отговорен човек и се гордее с това – просто за него предназначението на подаръците е утилитарно, а не емоционално. Той няма нищо против да се охарчи, стига да не е „на вятъра“, затова в негов стил са ваучерите, срещу които сама да изберете каквото си искате.

МЪЖЪТ-МЕЧТА

Както си личи от името му, това е мъжът, чийто коледен подарък истински ще ви зарадва. Той е внимателен, грижовен, умее да слуша, познава ви добре и помни всичко, което сте споделяли, че обичате. Заради вас е готов да прекара не един следобед по магазините, докато търси онзи рядък албум на любимия ви изпълнител или шал в точно определен нюанс на оранжевото, който обичате. Винаги измисля нещо уникално и специално. Мъжът-мечта не е задължително да е влюбен във вас – той се отнася по същия внимателен и мил начин към всичките си близки хора. Среща се рядко – ако познавате такъв, пазете го, и се погрижете да е щастлив с вас.

БЕЗРАЗЛИЧНИЯТ

Този тип най-често се среща в дългогодишни и отдавна изчерпани връзки, които се крепят единствено на общи имоти, деца или бизнес. Според него празниците са „лигавщини“, а подаръците – излишно пилеене на средства и време. Въпреки това той знае, че от него се очаква „да се отчете“ и за да се спаси от „вечното ви мрънкане“, може да ви даде плик с пари в брой. Това е неговият начин да си „купи“ спокойствие и чувство за изпълнен дълг. Ако все пак реши да ви направи подарък, в негов стил са фирмените календари и химикалките, или бонбоните, които набързо е купил малко преди да се прибере. Често пъти изобщо забравя, че е някакъв празник и се налага специално да му напомните.

БОГАТАШЪТ

Той е претенциозен, суетен, себелюбив и най-често много богат. Каквото и да ви подари, ще е най-скъпото, най-марковото и най-блестящото. Ако обаче мислите, че жестовете му са израз на любовни послания към вас, то дълбоко се заблуждавате. Когато ви връчи огърлица, която струва колкото апартамента ви, той очаква да види в очите ви покорно обожание и признание, че е единствен и доживотен властелин на сърцето ви. Срещу парите, които харчи за вас, той смята, че му се полага денонощно внимание и пълно подчинение. Ако не ги получи, лесно може да стане груб, а вие от статута на „принцеса“ да минете в категорията „неблагодарница“.

СТИСНАТИЯТ

Той рядко е беден, но живее в постоянен ужас да не стане такъв. Изключително пестелив, мрази да изхвърля стари неща, обича да трупа нови. Предколедното пазаруване почти го разболява, защото въображението му започва да рисува апокалиптични картини на предстоящ фалит и мизерия. Типично за него е да преподарява стари неща, каквито има в изобилие, защото всичко си пази – включително видимо непотребни вещи, които никога за нищо няма да му послужат. Ако все пак непременно му се наложи да пазарува, отива в магазини за втора употреба или от типа „Всичко за 1 лев“.

КЛАСИКЪТ

Неговите подаръци са традиционни, дори банални – календари, вазички, сервиз за кафе, стайни растения, шоколадови бонбони, марков алкохол. Този тип мъж искрено желае да ви зарадва, но се чувства непохватен и се страхува да не сбърка и да не се изложи. Затова залага на „неща, от които винаги има нужда“ – дори да не обичате шоколад, ще почерпите гостите си и подаръкът ще свърши някаква работа. В редки случаи може да реши да разчупи стереотипа на класиката – тогава тайно се допитва до ваша приятелка, колежка или дори до майка ви, а понякога ги моли направо да го придружат в магазина и да изберат те подаръка./provaton.bg