Мъж загина при атака на лъвица в зоопарк в Бразилия

Мъж загина при атака от лъвица, след като успял да се покатери по шестметровата стена на зоопарк в Бразилия и да проникне в нейната клетка, пише Mirror.

Инцидентът е станал снощи в зоопарка „Парк Аруда Камара“ в град Жоао Песоа. Мъжът прескочил стената и охранителните ограждения, след което се покатерил на дърво, за да стигне вътре. В момента, в който стъпил на земята, лъвицата Леона го нападнала.

Атаката предизвикала незабавна реакция на службите за спешна помощ и военната полиция.

Според местната телевизия TV Cabo Branco мъжът, чието име не е оповестено, вероятно е имал психични проблеми. Зоопаркът е затворен след инцидента, а Институтът по съдебна медицина в Параиба започна разследване. От ръководството на парка съобщиха, че са отправили съболезнования към семейството на загиналия и „дълбоко съжаляват за случая“.

„Това е изключително тъжен инцидент. Изказваме нашата солидарност към семейството и близките му. След като научихме за случая, паркът беше незабавно затворен в съответствие с всички протоколи за безопасност“, каза зоопаркът в официална позиция.

Атракционът ще остане затворен до приключване на разследването, като ръководството подчерта, че се спазват строги технически и защитни стандарти и се оказва пълно съдействие на властите.

В последваща информация зоопаркът уточни, че лъвицата Леона няма да бъде умъртвявана. Тя е била прегледана веднага след случилото се и е под постоянно наблюдение, тъй като е преживяла силен стрес.

„Леона е добре, получава всички необходими грижи и не проявява агресивност извън контекста на инцидента. Подобни ситуации се третират чрез наблюдение, поведенческа оценка и специализирани грижи, което се прави и сега“, съобщава говорител на парка.

От ръководството допълват, че ветеринари, гледачи и технически персонал работят, за да гарантират благополучието на животното и безопасното възстановяване на нормалния му ритъм.