Печка на твърдо гориво причини пожара в струмянското с. Добри лаки, в който загина 77-г. мъж

Печка на твърдо гориво е причинила пожара в струмянското с. Добри лаки, в който загина 77-г. мъж. Както struma.bg писа, инцидентът стана в къща в село Добри лаки, община Струмяни. Сигнал за пожара е подаден около 01.58 часа. Погасен е от екип на РСПБЗН – Сандански.

Сигнал за пожар в сауна на хотел в Банско вдигна накрак огнеборците от курортното градче. Изгорели са компютърна, бяла и черна техника, опушени стени, ел. инсталация, врати. Вероятна причина: късо съединение.

Лек автомобил горя в с. Бунцево. Погасен от екип на УПБЗН-Якоруда. Щети: лек автомобил. Вероятна причина: късо съединение