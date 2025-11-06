Мъж и жена от Перник кътат марихуана в буркан, намериха амфетамин у радомирец

Трима души са задържани за притежание на наркотични вещества при специализирана полицейска операция на криминалисти от ОДМВР – Перник и РУ – Радомир, насочена срещу престъпления, свързани с наркотици.

В пернишкия квартал „Църква“ е извършена проверка на имот, обитаван от 38-годишен мъж и 20-годишна жена. В жилището са открити и иззети два буркана със суха листна маса (около 8 грама), реагирала на марихуана при полеви тест, едно растение от рода на конопа с височина 1,6 м, електронна везна, патрон за огнестрелно оръжие и семе за засаждане на растения.

В гр. Радомир, на ул. „Дупнишка“, е проверен 45-годишен местен жител, познат на полицията. При личен обиск у него е открито бледокафяво вещество на бучка, реагирало на амфетамин при бърз тест. Тримата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи производства под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА