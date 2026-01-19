59-г. мъж загина при пожар в пернишкото село Драгичево

59-годишен мъж е загинал при пожар в пернишкото село Драгичево, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Трагедията се разиграла на 18 януари. Сигнал за пожара е подаден на спешен номер 112 в 5,15 ч. Огънят обхванал къща с пристройка. На място са изпратени два екипа на пожарната в Перник. Няма информация какво е причинило пожара.

Трима души са загинали, а четирима са пострадали при пожари през последното денонощие в страната, пожарникарите са потушили общо 117 пожара и са реагирали на 140 сигнала за произшествия.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА