Мъж от Бараково живее без прозорци и отопление при минусови температури

Мъж от село Бараково живее в крайно тежки и нечовешки условия – в къща без прозорци, без отопление и без елементарни битови условия. За случая алармира Димитър Филипов чрез публикация във Facebook групата „Бараково“.

„Снощи беше на площада премръзнал, едва говореше. Дадохме му чай, за да се стопли поне за малко. Всички прозорци в дома му са изпочупени. Спи всяка нощ при минусови температури. Как оцелява – само той си знае“, споделя Филипов.

В сигнала си той отправя апел към институциите с молба да се вземат спешни мерки, за да бъде домът му поне частично защитен от студа.

„Пулсът на Кюстендил“ се свърза с кмета на община Кочериново – Станислав Горов, който увери, че вече са предприети действия.

„На първо време ще поставим перциглас на прозорците. Ще направим опит да се свържем с негови близки, тъй като не всеки може да влиза в дома му. Уведомени са социалните служби и полицията. Това, което зависи от Общината, ще бъде направено“, заяви кметът.

Той допълни, че Община Кочериново не разполага с общински жилища, в които мъжът да бъде настанен. През годините са правени опити мъжът да получи социална грижа, която той е отказвал.

