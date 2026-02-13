60-г. мъж пострада при днешната катастрофа край Радомир (ОБНОВЕНО)

60-годишен мъж от Самоков е пострадал при катастрофата край Радомир, за която struma.bg писа по-рано днес. Припомняме, че пътно-транспортното произшествие стана около 11 ч. тази сутрин на разклона за с. Долна Диканя, в посока Дупница. Товарен автомобил, управляван от 44-годишен шофьор от Благоевград, е загубил управление и се е ударил в средната разделителна мантинела, нанасяйки значителни щети по нея. В последствие в камиона се е ударил лек автомобил „Ситроен“, шофиран от жител на Самоков, който е пътувал със своята 58-годишна съпруга. Двамата са транспортирани за преглед в МБАЛ „Рахила Ангелова“, където е установено, че мъжът е с фрактура на гръдната кост, а жената е без наранявания. Водачът на тежкотоварния автомобил не е пострадал.

И двамата шофьори са изпробвани за алкохол и наркотични вещества с техническо средство, като резултатите са отрицателни. На място е извършен оглед и е образувано досъдебно производство.

Движението в двете посоки след инцидента е било затруднено, и се е регулирало от служители на „Пътна полиция“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА