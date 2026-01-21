Мъж от санданското село Петрово задържан за хулиганство в Перник

50-годишен мъж е задържан за хулиганство. Инцидентът е станал във вторник около 14 ч. на ул. „Ю. Гагарин“ в Перник. 40-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген“ се оплакал, че друг водач на лек автомобил от същата марка се държал непристойно, нарушавайки обществения ред. При управлението на автомобила той пречел на движението му и хвърлил камък към задната дясна врата на возилото, шофирано от 40-годишния. Служители от Първо РУ предприели действия за изясняване на случая. Задържан за срок до 24 часа с полицейска мярка е 50-годишен жител на с. Петрово, община Сандански, извършил хулиганските действия. Образувано е бързо производство по чл. 325, ал. 3, във вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс, работата по което продължава под надзора на прокуратурата. Законът предвижда за ттакова деяние наказание до 5 години лишаване от свобода или пробация и обществено порицание.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА