Мъж оцеля след пожар в къща край Кюстендил

49-годишен мъж беше спасен при възникнал пожар в къща край Кюстендил. Огънят пламнал в жилището на 49-годишен жител на село Копиловци. Към мястото веднага са изпратени екип от четирима пожарникари със специализиран автомобил от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил.

Екипът успял да загаси огъня. Мъжът обаче е пострадал от вдишаните газове и е получил леки изгаряния на дланите на двете ръце и лицето.

Пристигналата линейка на Центъра за спешна медицинска помощ е транспортирала мъжа до болницата в града за последващо лечение.

„Фокус"






