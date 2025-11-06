Мъж падна от скеле в Гоце Делчев, пристигна медицински хеликоптер

67-годишен мъж е пострадал тежко след падане от скеле по време на работа в Гоце Делчев. Инцидентът е станал днес следобед на строителен обект в града. По първоначална информация мъжът е паднал от няколко метра височина и е получил сериозни травми.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е стабилизирал пострадалия. Заради състоянието му е повикан медицински хеликоптер. Машината е кацнала на определената площадка в града и е транспортирала мъжа към столична болница.

Полицията извършва оглед на мястото на инцидента. Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до падането.