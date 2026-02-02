Мъж поломи апартамента на бившата си приятелка

Перничанин е задържан за унищожаване и повреждане на домашно имущество. Инцидентът е станал на 31 януари през нощта, когато в пернишкия кв. „Твърди ливади“ се чул силен шум от блъскане и чукане по вратата на апартамент, собственост на 40-годишна жена. 48-годишният мъж разбил вратата на жилището и вътре изпочупил мебели, посуда и други вещи. Установено е, че двамата с жената са имали връзка. Причините за случилото се са в процес на установяване. Образувано е бързо производство по чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс и работата продължава под ръководството на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА