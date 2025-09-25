Дупничанин запали апартамента си два пъти за ден, пуши и гледа как гори, закани се: Ще убия някой, не знам кой, но ще убия някой!

Мъж тормози цял жилищен блок в Дупница. В сряда той подпалил апартамента, в който живее. След като пожарникарите се отзовали на сигнал и загасили огъня, мъжът отново го подпалил.

Полиция и пожарна повторно дошла на адреса и извършителят е арестуван.

„От 2 години е нетърпимо да се живее тук. Николай Кочев през 1-2 дни изхвърля от прозореца неща, чупи стъкла и твърди, че не го е страх от никого”, споделя притеснена съседка на мъжа. По думите ѝ след палежа съседът седнал на беседката пред блока и наблюдавал огъня.

В блока има десетки хора, малки деца. Преди това той обяви какво ще направи. Дойде пожарната, загаси огъня, но следобед той отново запали апартамента си. Седи в беседката , пуши и гледа как блока гори. Дойде полиция, линейка, медицинско лице. Един час му говориха. Качиха го в колата и казаха: Сега ще спите тази нощ спокойно.

Ние спим спокойно един път в седмицата, в месеца, когато го задържат. В полицията влиза през седмица, че и по често, споделя тя. Започна да чупи и из блока, междустълбищни прозорци, асансьорна врата.

Според домоуправителя на блока срещу съседа му има няколо досъдебни производства. Твърдял, че бил болен от епилепсия.

Разбрах, че срещу него има няколко досъдебни производства. Най-пострадал е негов съсед, непрекъснато го тормози. За мен Кочев трябва да бъде затворен. От полицията казват: Ние го задържаме, дойде психологът и го пусне.

Изпотрошени стъкла и изхвърлени вещи

Телевизори хвърчат всяка седмица, и то през стъклата на прозорците, каза още домоуправителят.

Домоупправителят Беседката Полиция отвежда Кочев

Друга съседка го чула да казва: Ще убия някой, не знам кой, но ще убия някой.

Хората живеят с притеснения, прибират се с придружители – или съсед, или съпруг.

От полицията в Кюстендил потвърдиха, че извършителят на пожара е задъжан с полицейска заповед. Те уточниха, че инцидентите са регистрирани на улица „Цар Симеон Велики“, като първият сигнал е подаден в 13.20 ч., вторият е постъпил 4 часа по-късно. Унищожени са техника, обзавеждане и дограма. Установено е, че двата пожара са причинени от собственика на жилището. По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Дупница, уведомена е и прокуратурата.





