Мълния запали нов пожар в Рила

Вчера, малко преди 14.00 ч. е възникнал пожар в Рила планина, местността „Равна“ – на 1800 м надморска височина. Пожарът е причинен от мълния, 3 противопожарни екипа – от районните служби ПБЗН Рила, Кюстендил и случител на частно горско стопанство са изпратени да гасят. Огънят е обхванал около 300 кв. м низово иглолистна гора. Поради трудния терен гасенето се осъществява на ръка, има паднали дървета. Днес на място ще работят екипи от РСПБЗН Рила, Дупница, Кюстендил. Включени са и екипи на ПП „Рилски манастир“, ДФ „Рилски орли“ от Община Рила и от Рилската Света обител.

Пожарът, който възникна снощи около 22.00 ч в землището между селата Червен брег и Крайници, е угасен от 2 противопожарни екипа – от Дупница и Кюстендил, обхванал е 19 дка сухи треви, причинен е порди небрежност. Не са допуснати щети.





