Мълния предизвика пожар в борова гора край Стара Загора

Мълния предизвика пожар в кв. „Три чучура север“ в Стара Загора. Първоначално пламъците се разпространиха в сухи треви, а след това обхванаха и част от боровата гора, съобщава Нова.

На терен бяха изпратени 10 пожарни екипа, които работиха усилено за ограничаването на огъня. Времето също се оказа в тяхна полза – дъждът, паднал над града, помогна за овладяването на стихията.

Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети по сгради. Пожарът е локализиран, но мястото остава под наблюдение с цел превенция.



