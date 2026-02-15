Мързелива мусака

Необходими продукти:

Картофи: 1 кг (обелени и нарязани на малки кубчета)

1 кг (обелени и нарязани на малки кубчета) Кайма: 500 г (смес – свинско и телешко)

500 г (смес – свинско и телешко) Лук: 1 глава (ситно нарязан)

1 глава (ситно нарязан) Домати: 1 консерва (400 г, нарязани или пасирани)

1 консерва (400 г, нарязани или пасирани) Олио/Масло: 3-4 с.л.

3-4 с.л. Подправки: 1 ч.л. червен пипер, 1 с.л. чубрица, сол и черен пипер на вкус

1 ч.л. червен пипер, 1 с.л. чубрица, сол и черен пипер на вкус За заливката: 2 яйца, 300-400 г кисело мляко, 1-2 с.л. брашно, щипка сода бикарбонат

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната на 200°C. В дълбока тава смесете суровите картофи, каймата (натрошена), лука, олиото, подправките и доматите. Добавете около 1 чаена чаша топла вода, разбъркайте добре и разстелете равномерно в тавата. Печете около 45-50 минути, докато картофите омекнат и водата се изпари.

Разбийте яйцата с киселото мляко, брашното и содата.

Извадете мусаката, изсипете заливката отгоре и върнете във фурната за още 10-15 минути, докато получи златист загар.

Сервирайте с прясно кисело мляко!