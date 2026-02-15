Мързелива мусака

Необходими продукти:
- Картофи: 1 кг (обелени и нарязани на малки кубчета)
- Кайма: 500 г (смес – свинско и телешко)
- Лук: 1 глава (ситно нарязан)
- Домати: 1 консерва (400 г, нарязани или пасирани)
- Олио/Масло: 3-4 с.л.
- Подправки: 1 ч.л. червен пипер, 1 с.л. чубрица, сол и черен пипер на вкус
- За заливката: 2 яйца, 300-400 г кисело мляко, 1-2 с.л. брашно, щипка сода бикарбонат
Начин на приготвяне:
Загрейте фурната на 200°C. В дълбока тава смесете суровите картофи, каймата (натрошена), лука, олиото, подправките и доматите. Добавете около 1 чаена чаша топла вода, разбъркайте добре и разстелете равномерно в тавата. Печете около 45-50 минути, докато картофите омекнат и водата се изпари.
Разбийте яйцата с киселото мляко, брашното и содата.
Извадете мусаката, изсипете заливката отгоре и върнете във фурната за още 10-15 минути, докато получи златист загар.
Сервирайте с прясно кисело мляко!