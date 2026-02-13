Мюнхен събра световните лидери за 62-рата конференция по сигурността

Десетки световни лидери и повече от 140 министри на външните работи и на отбраната се събраха днес в Мюнхен за 62-рата Международна конференция по сигурността. Сред темите на дискусиите са европейската сигурност и отбрана, бъдещето на трансатлантическите отношения и регионалните конфликти.

Форумът е открит от германския канцлер Фридрих Мерц, предава БТА. Потвърдено е и участието на украинския президент Володимир Зеленски, тъй като Украйна остава основна тема в програмата.

„Както всяка година, провеждаме мащабна операция на мюнхенската полиция. При нас гостуват много високопоставени държавни и правителствени ръководители, но също така и много военни и политически фигури. Провеждат се и много срещи, особено в събота. Започнахме да ги планираме в края на миналата година и сме добре подготвени. Разполагаме с до 5000 полицейски служители, имаме подкрепа и от други германски провинции и федералната полиция. Има и подкрепа от Австрия, Швейцария, Франция и Холандия”, посочи зам.- директорът на полицията в Мюнхен Кристиан Хубер.

На миналогодишното издание речта на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс предизвика безпрецедентна конфронтация, която разклати познатия досега международен ред. Тази година обаче Ванс няма да присъства на конференцията, въпреки информацията, че е получил покана.

Американската делегация е водена от държавния секретар Марко Рубио. При отпътуването си той заяви, че Европа е близък партньор, но международната ситуация вече се намира в съвсем различна геополитическа ера. В състава на делегацията от САЩ влиза и една четвърт от членовете на Сената. Сред официалните гости е и външният министър на Китай.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес заяви, че Европа преминава през „промяна в мисленето” за разходите за отбрана и военното сътрудничество. В изказване на откриването на Мюнхенската конференция по сигурността Рюте каза, че промяната е била очевидна по време на срещата на министрите на отбраната на НАТО вчера.

„Усетих промяната в мисленето в залата”, каза той. „Години, десетилетия САЩ се оплакваха от факта, че Европа не харчи достатъчно за отбрана. Това се е променило”, добави той. Рюте заяви, че сега има „ясно сближаване на визия и единство”, както и че „Европа наистина се активизира”.

„Европа поема по-голяма лидерска роля в НАТО. Европа освен това поема повече отговорност за собствената си защита. И това наистина е огромна промяна”, допълни той. Генералният секретар на НАТО говори заедно с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германския външен министър Йохан Вадефул по време на Трансатлантическия форум, домакинстван от консервативната германска партия Християнсоциален съюз.

Обтегнатите отношения между Европа и САЩ доминират в изказванията на Мюнхенската конференция по сигурността – ежегоден форум за отбрана, който събира световни лидери, висши военни ръководители и министри. Въпросът за споделяне на товара в НАТО на моменти подтикваше американския президент Доналд Тръмп да заплашва с изтегляне от алианса.

Конференцията се провежда в момент, в който Европа полага усилия за сключване на нови партньорства и сделки с Индия и страни от Южна Америка.

От българска страна във форума участват премиерът в оставка Росен Желязков, президентът Илияна Йотова, министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.