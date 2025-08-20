М. Данева, майка на загиналия в Несебър 8-г. Иван от Разлог: Загубихме единственото си дете, виках, исках да скоча след него и да го обърна по гръб, за да не се нагълта с вода, никой не ми обърна внимание!

* Експерти: Иван се е изхлузил от парашута! * Подписаната от родителите декларация не оневинява фирмата, заяви адв. Елица Буенова *

Сърцераздирателен разказ за последните минути от живота на 8-годишния Иван от град Разлог, който загина при инцидент с парашут в Несебър, направи майка му Мария Данева пред Flagman.bg. Тя разказа, че от няколко години синът й мечтаел да се издигне с парашут над морето. В официалната страница на услугата пишело, че е позволено за деца над 3 години. Въпреки това родителите отлагали преживяването до този август, когато най-после решили да сбъднат желанието му.

„Летуваме със съпруга ми винаги в един малък хотел между Равда и Несебър. Водехме единственото си дете – сина ни Иван, заедно с нас още от 3-годишен. 2025 година беше третата година, откакто той ни молеше да го качим на този огромен парашут, който се издига с моторна лодка над водата. Въпреки че в официалната страница на парасейлинга на Южния плаж в Несебър пише, че атракцията е подходяща за деца, които са навършили 3-годишна възраст, ние отлагахме приключението, защото не смятахме, че е достатъчно пораснал. В неделя парашута го нямаше на плажа, макар че го чакахме през целия ден. В понеделник, когато лодката и парашутът се появиха, първи бяха записани друга майка с по-малко от моето дете. Ние бяхме следващите. Никой на земята не ни инструктира. Много бързо ни вързаха с коланите и ни издигнаха. Не мога да преценя дали бяха минали 2 или 3 минути, но вече бяхме стигнали голяма височина и парашутът се беше успокоил над водата. Иван беше съвсем спокоен и се наслаждаваше на гледката. Дори ми сочеше с ръка лунапарка на Слънчев бряг и плануваше вечерта да го посетим заедно с баща му. Седеше си напълно спокоен и се наслаждаваше на гледката. В този момент чух „пук“ и още веднъж „пук“. Това стана за стотна от секундата. Първо лявата ръка, а после и дясната – и детето ми полетя към бездната с коремчето надолу. По моя преценка бяхме на около 50 метра“.

Tя споделя още, че продължително е викала, имала желание да скочи след момчето и да го обърне по гръб, за да не се нагълта с вода. Никой обаче не й обърнал внимание. После видяла, че към сина й приближава джет. Докато на плажа вече оказват първа помощ на момченцето, тя е още във въздуха. Първата пристигнала линейка не е била с нужното реанимационно оборудване. Спасители, медици и майката са опитали да окажат помощ на детето, докато дойде реанимационната линейка, когато тя пристига, обаче е било твърде късно. Майката вече е била в шок. Тя зове за справедливо разследване и виновните да бъдат наказани.

„Загубихме единственото си дете“, споделя почернената майка.

Експерти: Иван се е изхлузил от парашута!

8-годишният Иван Делинов се е изхлузил от ограничителните колани. Това е най-вероятната версия за трагедията, заявиха пред „Телеграф“ трима експерти от Българския национален аероклуб и Българския национален парашутен клуб, независимо един от друг. Te категорично отхвърлиха възможността дете с тегло около 25 килограма да скъса авиационен колан.

„За 44 години опит в нашата дейност аз не помня досега човек да е падал от парашут или парапланер. За да се случи това, детето просто не е било укрепено добре. Съвременните технологии не позволяват на ползващия парашута да се освободи, дори и умишлено, докато е във въздуха“, коментира Ани Стаменова от БНПК, която е и вицепрезидент на Международната федерация по въздушни спортове.

За разлика от парасейлинга, парапланеризмът у нас подлежи на контрол чрез делегирани от държавата правомощия на БНАК. От там посочиха, че нито една лицензирана фирма за атракционни парапланер полети не качва деца под 26 кг, тъй като телата им са твърде малки, затова коланите не могат да се стегнат достатъчно добре около тях. Стандарт при парапланерите е и това, че „пътникът“ на парапланера никога не е сам, а с инструктор, като двамата са вързани един за друг.

Същевременно шефът на Националното бюро по разследване на авиационни инциденти Христо Христов заяви, че няма институция, която да контролира този тип дейност, и никой освен фирмата, предоставяща услугата, не отговаря за контрола.

„Няма нормативна база за това нещо. Всичко е „направи си сам“. Няма външен контрол. Всеки моделира нещо, доправя, доработва, защото няма нормативен текст, който да казва що е то парасейлинг, с какво оборудване се осъществява, на какви стандарти трябва да отговаря то, колко години може да е било експлоатирано, както и каква квалификация трябва да има лицето, което предлага тази услуга – каза още Христов. – Когато си летиш сам за удоволствие, можеш да правиш каквото искаш и да си чупиш главата. Но когато срещу заплащане предоставяш атракционна услуга, трябва да осигуриш безопасност“, добави експертът.

Инцидентът бе коментиран и от министъра на туризма Мирослав Боршош, който потвърди законовата дупка за туристическите атракциони.

„Трябва да видим кой и по какъв начин трябва да издава лицензи за всички тези екстремни атракциони“, каза той, като заяви, че според него най-добре е тази дейност да се поеме от Министерството на младежта и спорта.

Експерт по парасейлинг за трагедията в Несебър: Скъсалият се колан е най-малко важният от всички

„Куца“ ли контролът на водните атракциони у нас и за какво да внимаваме на плажа? Тези въпроси станаха особено актуални след трагичния инцидент с 8-годишния Иван от Разлог. Изникват и редица въпроси.

Веселин Христов се е занимавал професионално с парасейлинг. Той обясни пред „Флагман”, че седалката от колани, в която реално сяда човекът под парашута, се нарича сбруя. Специалистът каза, че коланът, който се е скъсал във фаталния ден в Несебър, не е носещ и е най-малко важният от всички. Все пак той притискал тялото да не изпадне от сбруята. Тя пък се закача на рейка, която виси под парашута. По думите на Веселин обаче няма институция или орган, който да проверява тези съоръжения в България.

„Въжето е дълго около 250 м. Клиентите по морето не се вдигат на повече от 100-150 м“, казва още специалистът. Родителят подписва декларация преди полет, с която се съгласява, че той е на негова отговорност. Ясен регламент и възрастово ограничение за ползване на атракциона няма, добавя експертът.

Водолази издирваха скъсаните катарами

Водолази днес преди обед започнаха търсенето на катарамите от фаталния парасейлинг в Несебър, от който падна малкият Иван. Екип от специализирани гмуркачи изследваше морското дъно около мястото на инцидента за ключовите веществени доказателства, които липсвали при изземането на съоръжението. Частите, които водолазите търсеха, са нужни за назначената техническа експертиза от прокуратурата.

Правителството призна: Никой не контролира водните атракциони за безопасност

Във връзка с трагичния случай премиерът Росен Желязков съобщи, че е възложил на няколко министерства и агенции да направят предложения за нова нормативна регулация на подобни дейности.

„Случилото се не може да ни остави равнодушни. Публичните власти трябва да предприемат мерки. Човешката дейност не може да бъде изцяло покрита от регулаторни режими. Някои дейности изискват по-голям самоконтрол, но при високорискови такива, които се предлагат като търговска дейност, държавата трябва да упражни начална превенция за безопасността, както и последващ контрол. Нова нормативна регулация на такъв тип дейности ще бъде създадена. Ангажиментът не е само на търговеца на адрелино-атракционната дейност и на родителите и настойниците, а на всички. Сезонът е в разгара си, затова са нужни спешни предложения и анализ на ниво закон“, коментира министър-председателят Росен Желязков преди началото на вчерашното правителствено заседание.

„Когато се борим за намаляване на административната регулация и административните тежести, трябва да си даваме ясно сметка кои са онези обществени отношения, в които интервенцията на държавата е необходима“, каза още премиерът.

Той добави, че това е необходимо особено при случаи, когато рискови развлекателни атракционни дейности се упражняват от малолетни и непълнолетни деца.

Малко по-късно министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов допълни, че на министрите на икономиката, спорта и туризма, както и на три агенции е било възложено да подготвят в спешен порядък текстове, с които такива атракциони да бъдат адекватно регулирани.






