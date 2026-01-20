М. Замфирова спечели паралелния гигантски слалом за Европейската купа в Банско

Силното представяне на българския тим по сноуборд в Банско продължава и на Европейската купа. В паралелния гигантски слалом победата при жените вчера бе за 16-годишната Малена Замфирова. Тя спечели квалификацията, а по-късно триумфира и в големия финал. В него тя наложи волята си над София Вале (Италия). Замфирова се представи отлично и на Световната купа в Банско през уикенда, където записа четвърто и пето място в двата дни на надпреварата.

Другите български представителки в паралелния гигантски слалом от ЕК – Теодора Пенчева, Биляна Замфирова, Йорданка Андонова и Анита Райчева отпаднаха в квалификациите. При мъжете Александър Кръшняк остана втори. Кръшняк кара в големия финал, в който бе изпреварен от японеца Росуке Шинохара. Кристиан Георгиев отпадна на четвъртфиналите и остана пети, а Петър Гергьовски отпадна на осминафиналите. Други осем български състезатели не успяха да преминат квалификациите, а Мартин Дренчев бе дисквалифициран. Междувременно председателят на БОК Весела Лечева обяви, че България има шансове да получи още една виза за предстоящата Зимна олимпиада в Италия. Квотата може да отиде при отбора по сноуборд, който засега разполага с четири – на Тервел Замфиров, Радослав Янков, Александър Кръшняк и Малена Замфирова.

ИВАН ДИМИТРОВ