Навални е бил отровен с “Новичок”

Алексей Навални е бил отровен с невро-паралитичния агент “Новичок”, съобщава BBC. Медията се позовава на официална информация от германското правителство.



Германското правителство съобщи, че при изследвания във военна лаборатория в Германия е установено без всякакво съмнение, че руският опозиционер Алексей Навални е бил отровен с нервнопаралитично вещество от групата на “Новичок”.



Ройтерс цитира говорител на правителството на Ангела Меркел, който осъжда остро отравянето на Навални и заявява, че Германия иска официално обяснения от руските власти.



Берлин ще настоява за обща реакция от Европейския съюз и НАТО.



Алексей Навални е в кома в берлинска болница, където беше прехвърлен от сибирския град Омск.

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