Навик на милиони хора е опасен за сърцето

Прекомерното време пред екрана – от смартфони до телевизори, може сериозно да повлияе на сърдечно-съдовото здраве на децата и юношите. Това научават изследователи от Дания, които публикуваха резултатите си в Journal of the American Heart Association.

Анализът на над 1000 участника в две дългосрочни водещи проучвания показа, че всеки допълнителен час време пред екрана значително увеличава кардиометаболитния риск. Това е вероятността от развитие на високо кръвно налягане, инсулинова резистентност и проблеми с нивата на холестерола.

При 10-годишните всеки час добавя 0,08 стандартни отклонения към индекса на риска, а при 18-годишните – 0,13. Това означава, че при 5-6 часа време пред екрана рискът може да се увеличи с 40-60 процента.

Комбинацията от екранна активност и лош сън се оказа особено опасна: кратката продължителност на съня и късното лягане увеличиха негативния ефект. При 10-годишните около 12 процента от връзката между времето пред екрана и риска се обяснява с недостиг на сън.

Освен това, използвайки машинно обучение, изследователите са идентифицирали уникален „метаболитен пръстов отпечатък“, свързан с екранната активност в кръвта на подрастващите. Той може да е ранен биомаркер за бъдещи сърдечно-съдови проблеми.

Учените подчертават, че навиците в детството могат да повлияят на здравето в продължение на десетилетия наред. Следователно, ограничаването на времето пред екрана и поддържането на режим на сън трябва да се превърнат в неразделна част от превенцията.





