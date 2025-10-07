Наводнение в морския курорт Лозенец

Наводнена е най-ниската част на Лозенец. Приземни етажи на хотели в морския курорт са под вода, но засега нужда от евакуация няма.

„Бъдете внимателни по републиканската и общинската пътна мрежа – възможни са локални заливания на пътното платно и улици. Затворен е разклонът за плаж „Нестинарка” откъм село Бродилово. Има локални наводнения в ниските части на Лозенец. Реките и деретата не преливат към момента, но се стича голямо количество вода от републиканската пътна мрежа. Заради проливния дъжд денят е неучебен за училища и детски градини на територията на цялата община. Мярката е с цел превенция и се наложи след 7.00 часа на днес поради усилване на дъжда. Социален патронаж и млечна кухня работят за момента”, посочват от Общинския щаб в Царево.

Местната власт призовава хората да бъдат внимателни и да избягват пътувания без причина. „Ситуацията е динамична и е възможно бързо влошаване на обстановката. Призоваваме всички стопани на дворни кучета да ги освободят от поводите и да ги преместят на сигурно място”, пишат още от Щаба.

Проливен дъжд валя през цялата нощ и в района на Царево. Няма извънредна ситуация, но обстановката остава затруднена. Превантивно са затворени за движение пътищата към къмпинг „Нестинарка” и участъците край деретата заради стичаща се към морето вода. Падналото количество дъжд до обяд в района е близо 94 литра на квадрат.

Интензивният дъжд през цялата нощ остави аварийни екипи и тези на МВР и „Гранична полиция” накрак, но извънредно положение на територията на община Царево няма.

„Обстановката в областта е спокойна. До сутринта нямаше опасност за нито една от всичките 13 общини. Само на територията на община Царево е обявен неучебен ден”, обяви областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Превантивно хората, живеещи край деретата, които два пъти се пълнят с вода и наводняват Царево, са напуснали домовете си. „През вчерашния ден колеги обходиха жилищата на хората и всички бяха предупредени, включително и писмено. Никой не пожела да му бъде осигурен хотел от общината. Споделяха, че имат близки, при които да отидат. За момента нямаме данни за хора в нужда или в бедстващо положение”, обобщи зам.-кметът на Община Несебър Денис Диханов.

В Община Приморско продължава изпомпването на вода от язовир „Ново Паничарево”, където нивото достигна до около метър преди преливника. Помпи с дебит от 400 литра в секунда прехвърлят вода към язовир „Ясна поляна”, където все още има свободен обем и опасност за населението няма.Нова ТВ