Бивш миньор откри заличения от комунистите надпис „Богъ на помощъ!“ над рудника в с. Брежани в навечерието на 100-г. юбилей на мината

Надпис „Богъ на помощъ!“, издялан над арката на рудника в с. Брежани преди 100 години, а впоследствие заличен от комунистите, бе открит в навечерието на вековния юбилей на мината. Намерил го навръх християнския празник Голяма Богородица бившият миньор Александър Пенчев-Цакето. Ето какво разказа откривателят, който вчера дойде в редакцията на в. „Струма“:

„Този надпис се издирва от 60 години. Направен е от немците при откриването на рудник „Пирин“ през 1925 г., но след 1944 г. е замазан с вар от комунистите. Собственик на парцела на мините беше италианецът Мауро, който разкопаваше, но не можа да намери прочутия надпис. След като почина от Ковид, наследниците му дариха имота на общината и кметът на Симитли Апостол Апостолов започна да прави парк в с. Брежани. При разкриване на арката излязоха чуковете, символ на миньорския труд, надписът „1925 г.” и нещо, замазано в горния край, вдлъбнато в цимента. На 15 август, на Богородица, нещо ме дърпаше натам. Като отидох към мината, видях 4 букви, но думата не беше „Пирин“, защото втората буква беше „О“. Загледах го и видях, че е „помощ“. Изчистихме замазката и като падна варта отдолу, излезе „Богъ на помощъ!“, сподели бившият миньор и добави: „Добре, че се намери, защото кметът беше поръчал там да се сложи табела „Мина Пирин“ тези дни преди честването на 100-годишния юбилей. Сега вековният надпис ще бъде възстановен, а табелата ще се сложи край него”, казва Александър Пенчев.



Бившият миньор се радва, че нему се е паднала честта да намери прочутия надпис, който сега ще пази с. Брежани. Вярва, че това е Божие знамение и неслучайно го е открил на празника Успение Богородично. Горд е, че в неговото село Брежани имат църква от 1847 г., и истински вярва, че Бог помага. Помогнал и на него. Дъщеря му, която била с ДЦП и минала през 50 операции, сега е напълно здрава и има две деца.

Иначе 60-годишният Александър Пенчев има 22 години стаж в рудника, от които 15 като подземен работник, а след това и като диспечер. След като се пенсионирал от мината, бил сезонен работник в Италия. Сега се наслаждава на живота и на тримата внуци от двете си дъщери.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





