Нагла кражба на песента им „Сине, сине“ от AI и неизвестен DJ потресе дует Спасови и след 30 г. тормоз те изплакаха: „Българи, помогнете ни!“

Известният фолкдует от Сапарева баня Севдалина и Валентин Спасови се обърнаха за помощ към всички българи и институции да върнат на България авторската им песен „Сине, сине“, която ги направи разпознаваеми по цял свят.

„Искаме публичност. Искаме справедливост. Искаме истината да се чуе. Искаме да спрем ограбването на българските песни. „Сине, сине“ не е само мелодия. Това е молитва. Това е майчина болка. Това е българска история. Това е Божи дар.

МОЛИМ ВИ!

Подкрепете ни! Споделете! Реагирайте! Не позволявайте българската песен да бъде ограбена!“, обърна се с емоционален пост към всички свои почитатели творческият дует.

За кражбата на тази своя песен Спасови алармират от десетилетия, когато първо украинската певицаНадя Крутова я изпълни, без въобще да споменава, че това е авторска песен на българския дует. Севдалина и Валентин разбрали за тази кражба от екипа музиканти на Лили Иванова, които по онова време били на турне в Украйна и чули песента по телевизията.

Напоследък обаче нещата много загрубели – след като предоставили официалния си лиценз за авторски права, се наложило YouTube да свали над 2000 видеа, озвучени със „Сине, сине“ – главно документални филми за войната, репортажи, семейни архиви и лични истории.

Чашата обаче преляла, когато се появила нова диско версия на песента, генерирана с изкуствен интелект, която от няколко седмици звучи в европейски дискотеки. Преди дни пък неизвестен DJ качил песента под свое име и я продава свободно в Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, Shazam и SoundCloud.

Последното вече накарало Спасови да потърсят подкрепа от сънародниците им, които са призовани при всеки удобен случай да съобщават, че автор на „Сине, сине“ е Севдалина Спасова, която я написала до люлката на новородения си син през 1993 г., текстът е на съпруга й Валентин Спасов и двамата я изпълняват повече от 30 г. Песента е преведена на няколко езика и е включена в световно академично издание на Чикагския университет в САЩ заедно с компактдиск на хитови песни от Балканите и Източна Европа, създадени в годините на прехода. За последните десетилетие на XX век шлагерът е обявен на второ място по популярност след песента „Моя страна, моя България“ на Емил Димитров.

Двамата автори и изпълнители всъщност стават популярни в България благодарение на тази си песен. Валентин Спасов беше асистент по музика в ЮЗУ „Неофит Рилски”, музикант и аранжор в оркестъра на Радио Благоевград и един от създателите на „Пирин фолк”.

С житейската си и творческа половинка се запознават в Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив, където учат. Още докато са студенти, през 1988 г. поставят начало на творческата си дейност. Създават 120 авторски песни както за дуета, така и за други изпълнители и техни ученици. Севдалина и Валентин Спасови са автори и продуценти на телевизионното предаване „Музикално колело“, чиято основна цел е да издирва и популяризира млади таланти от жанра фолклор и авторска музика на фолклорна основа от цялата страна. Имат собствено звукозаписно студио и музикална школа.

ВАНЯ СИМЕОНОВА