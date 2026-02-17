Награда и заслужено признание за дупнишки ученици от XXVI национален фестивал за училищен театър на испански език

В периода 12-14 февруари 2026 г. в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” се проведе XXVI национален фестивал за училищен театър на испански език, организиран със съдействието на посолството на Испания в България, МОН и НАТФИЗ. Инициативата дава възможност на учениците, изучаващи испански език, да участват в творчески обмен, да създадат лични контакти с връстници от други училища и по артистичен начин да покажат владеенето на чужд език.

В събитието участваха ученически театрални групи от 24 училища, над 200 ученици и 40 български и испански преподаватели, които подготвят театралните си постановки още от септември миналата година.

Тази година учениците от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Дупница участваха с пиесата El si de las ninas („Момичетата казват да“) на испанския писател Леандро Фернандес де Моратин. Те откриха XXVI национален фестивал, завладяха публиката и спечелиха журито с отлично владеене на испански език и артистичност.

Първа награда за второстепенна мъжка роля взе Антон Йорданов. Останалите участници Алек Божков, Моника Йорданова, Никол Димитрова, Александра Апостолова, Елица Венкова, Сара-Мария Кьосева, Карина Гиргинова и Виктория Миленкова се окичиха с медали и грамоти, а училището получи поредния плакет в богатата си колекция.

Равносметката на дупничани от участията им във фестивала показва още първа награда за най-добра сценография на Ноелиа Ортис през 2023 г.; първа награда за най-добра женска роля на Моника Димитрова през 2024 г.; най-добра сценография на учителя испанец Ноелиа Гаспар Рохас през 2025 г. и много прекрасни емоции, спомени и вълнения.

ИВАН ПЕТРОВ