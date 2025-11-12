Наградиха в Министерството бронзов медалист на „Пирин“ от европейското по бокс за ученици

С почетни грамоти и аплодисменти бяха приветствани младите ни таланти, спечелили медали от европейското първенство по бокс за ученици в Будва (Черна гора). Шампионатът се проведе от 17 до 26 октомври, а българските състезатели се отличиха с 4 медала. Европейски шампион стана Пресиян Генов, а бронзови медали спечелиха Ана Добрева, Никълъс Николов и Валери Тодоров, който е възпитаник на „Пирин“ (Благоевград). Освен тях, признание получи и Мария Благоева, която бе избрана за най-добър съдия на първенството. Всички те бяха приветствани от зам. министъра на младежта и спорта Димитър Георгиев. Талантите бяха водени от наставниците си в националния отбор Петър Лесов и Михаил Таков.

ИВАН ДЕЛЧЕВ