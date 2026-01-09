Наградиха победителите в конкурса за външна коледна украса на тържествена церемония в Кюстендил

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов награди победителите в конкурса за външна коледна украса на тържествена церемония в сградата на общината. Той благодари на всички участници, които със своя труд, фантазия и любов превърнаха Кюстендил в истинска коледна приказка.

Празнично украсената къща на Татяна Петрова



„Когато всеки украси дома си, въвлича съседите и приятелите си и така градът ни оживява по един различен, светъл и празничен начин. С вашите коледни украси вие не просто създадохте настроение – вие помогнахте да брандираме Кюстендил като истински коледен град, който радва децата, жителите и гостите ни“, подчерта кметът.

Кметът инж. О. Атанасов награди победителите



В категория „Еднофамилна жилищна сграда“ отличието получи Татяна Петрова за празничната украса на дома й в кв. „Върташево“. Наградата прие Бисер Павлов. Външната й коледна украса ще грейне на официалната поздравителна картичка на община Кюстендил за 2026 година. Тя ще бъде използвана в официалната кореспонденция на общината.

Победител в категория „Обществена сграда” стана ресторант „Алея”



В категория „Обществена сграда и обект за хранене“ победител стана ресторант „Алея“. Наградата – плакет и парична сума, бе връчена на Валерия Славова, която обеща коледният дух в заведението да продължи да грее и занапред.

ИВАН ИВАНОВ