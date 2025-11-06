Наградиха 103 служители от системата на МВР в Кюстендилска област по повод Архангеловден

Гости на тържественото събитие бяха областният управител на Кюстендилска област инж. Методи Чимев и зам. областният управител Георги Джоглев, прокурорът от Окръжна прокуратура Емил Павлов, административният ръководител на Районна прокуратура Албена Разсолкова, председателят на ОбС – Кюстендил- Димитър Велинов

103 служители от системата на МВР в област Кюстендил бяха наградени с Писмена похвала за проявени съобразителност, инициативност и висок професионализъм при изпълнение на служебните задачи от директора на ОДМВР, ст.комисар Светослав Григоров. В навечерието на професионалния празник за полицията, той поздрави своите колеги, като им благодари за усилията и постигнатите резултати.

От началото на тази година коефициентът на разкриваемост за регистрираните престъпления по криминална линия бележи ръст с над 22 пункта, сочи оповестената статистика за дейността на ОДМВР- Кюстендил.

Разкриваемостта за 10-те месеца на годината е 53.90 %, като за същия период на миналата година процентът е бил 31.68. Повишен е и коефициентът на разкриваемост и за регистрираните престъпления по икономическа линия – с 28.92 пункта.

Ст.комисар Светослав Григоров благодари на колегите си от районните управления за успешните операции по линия на борба с наркотиците и охранителната дейност – операциите за опазване на селскостопанската продукция и положените усилия по линия на пътната безопасност .

Гости на тържественото събитие бяха областният управител на Кюстендилска област инж. Методи Чимев и зам. областният управител Георги Джоглев, прокурорът от Окръжна прокуратура Емил Павлов, административният ръководител на Районна прокуратура Албена Разсолкова, председателят на ОбС – Кюстендил, Димитър Велинов.

Областният управител инж. Методи Чимев поздрави отличените полицаи, изтъквайки, че зад заслугите на всеки един униформен стоят отговорност, всеотдайност и години на упорит труд. Пожела на всички от системата на МВР да бъдат благословени с небесната закрилник на българската полиция Свети Архангел Михаил.

Поздрави по случай предстоящия професионален празник отправиха още присъстващите магистрати и председателят на ОбС – Кюстендил .