Наградиха 83 пожарникари, борили се с големия пожар в селата Рани луг и Насалевци

Кметът на Трън Цветислава Цветкова награди 83 пожарникари, които през лятото се бориха с огнения ад, изпепелил над 40 къщи, земеделска земя и горски масиви. Церемонията бе днес в Минната дирекция в Перник. Огнеборците получиха плакети от Община Трън. „Изключително съм благодарна на тези хора, те са истински професионалисти. Пожелавам им хубави, светли празници“, каза Цветкова. На 26 юли тази година избухна пожар в сухи треви в полето на с. Слишовци. Огънят се разпространи за 10 минути и селата Рани луг и Насалевци. Невижданият по мащаби пожар изпепели над 40 къщи, 300 дка пшеница и 9500 дка горски територии. В региона бе обявено частично бедствено положение, а след това бяха организирани редица благотворителни събития и дарителски акции в помощ на засегнатите.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА