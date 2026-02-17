Надежда на „Чо Елит“ детронира шампиона на държавното по олимпийско таекуон-до в Самоков

Надеждата на „Чо Елит“ (Рз) Георги Попов се представи отлично на държавното първенство по олимпийско таекуон-до (версия WTF) в Самоков и заслужи златен медал при кадетите (до 13 г.). Възпитаникът на треньорката Асения Пулина участва на спаринг до 37 кг в най-масовата категория, където бяха записани 23-ма състезатели. Талантът от Разлог отстрани трима опоненти, без да им даде никакъв шанс, и се класира за решителната битка.

Шампионът Г. Попов с А. Пулина Величка Фидошева

Част от състезателите на „Чо Елит“ преди началото на турнира



На финала срещна актуалния първенец и национал в тази възраст Ивайло Петров от „Нерон“ (Сф). Г. Попов отново се наложи по категоричен начин и детронира шампиона, изправяйки на крака зрителите в зала „СамЕлион“. Мария Иванова (до 14 г., 41 кг) спечели в първия кръг, но отстъпи на 1/4 финалите и остана в подножието на почетната стълбичка. Али Говедаров (до 13 г., 37 кг) изигра страхотен мач, ала загуби с 1 точка разлика. В турнира участваха над 1100 състезатели на 35 клуба. В пумсе (бой с въображаем противник) Величка Фидошева грабна първото място при жените до 50 г. Ема Сковарданова се окичи с бронз при децата до 11 г., а Катрина Валстад (до 12 г.) не успя да стигне до битката за медалите. В проявата се включиха около 100 таекуондисти на 14 клуба.

ИВАН ДИМИТРОВ