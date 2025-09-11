Надеждите на „Капабланка 97“ №1 на държавните по рапид и блиц, „Виктори Благоевград“ прибави 2 бронза към актива си от Боровец

Надеждите на „Капабланка 97“ спечелиха 2 титли от държавните отборни първенства по шахмат за подрастващи в курорта Боровец. Дупничани на рапид триумфираха в при децата до 10 г. с 11 мач-точки в 6 кръга по швейцарска система. Среброто взе „8х8 Пловдив“ с 9 мт, а с бронза се окичи „Сините камъни“ (Сливен) с 8 мт. Успеха заслужиха Фюриън Капитански, който не допусна поражение на първа дъска, Димитър Димитров, Димитър Андонов, Георги Николов и Пламен Димитрачков. Още по-убедителни бяха възпитаниците на треньора Георги Бедников в блица, където надиграха всичките си опоненти и покориха върха с 12 мт. Втори и трети с по 8 мт останаха съответно „8х8 Пловдив“ и „Дунав“.

Двата дупнишки тима заедно с треньора си Г. Бедников след награждаването в Боровец Бронзовите медалисти на „Виктори Благоевград“ в рапида с наставника М. Атанасов



Отново Ф. Капитански властваше на лидерското място, този път с максималните 6 т., а на втора дъска Д. Димитров събра 5,5 т. „Капабланка 97“ се пусна и с тим до 14 г., където е 8-ми на рапид и 9-ти на блиц. С два бронза гарнираха среброто в класическия шахмат от Боровец юношите до 18 г. на „Виктори Благоевград“. Избраниците на наставника Марин Атанасов натрупаха 9 мт в рапида и се наредиха след шампиона „Славия“ (13 мт) и „Спартак Плевен ХХI” (11 мт), а в блица имат 8 мт от 13 възможни, като пак бяха задминати само от славистите (13 мт) и плевенчани (9 мт).

Надеждите на „Мехомия“ и клубният шеф М. Кацарски след историческия дебют Благоевградският мъжки тим (вляво) нямаше шансове във II кръг и падна с 0:4 от пълния с гросмайстори суперфаворит „Бургас 64“



Благоевградските медали заслужиха Боян Михайлов, Адриан Митушев, Николай Златков, Денислав Благоев и Владимир Шопов, който постигна впечатляващите 10,5 т. от 12 партии в трите турнира. За първи път свой представител на държавен отборен шампионат имаше Разлог. Историческия дебют направи „Мехомия“, воден от клубния председател и треньор Мартин Кацарски. Неговите възпитаници Даниелс Крастинш, Георги Чилев, Мартин Иванов и Ян Кацарски финишираха 9-и в класическия шахмат и 10-и на рапид при децата до 14 г. Междувременно в Приморско започнаха ДОП за мъже и жени, където Югозападна България представят „Виктори Благоевград“ и „Кракра Пернишки“.

ИВАН ДЕЛЧЕВ





