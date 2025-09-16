Над 1 млн. лв. разлика в офертите на четирите дружества за изграждане на Клетка 2 в регионалното сметище край с. Бучино

Четири дружества са откликнали на поканата на кмета на Благоевград Методи Байкушев, отправена в края на август към всички заинтересовани да участват в пазарни консултации и да представят оферти за изграждане на втора клетка за битови отпадъци в Регионалната система за управление на отпадъците край с. Бучино. Процедурата бе обявена в изпълнение на решение на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Симитли, Благоевград, Кочериново, Рила и Бобошево, като целта е да се определи цената за изграждане на Клетка 2.

Над 1 млн лв. е разликата в представените четири оферти. Най-ниската цена е предложена от регистрираното в с. Зелен дол „Етерна кънстракшън“ АД, представлявано от Маргарита Коцева, и тя е 2 288 981,77 лв. с ДДС. Следват офертите на изпълнителния директор на пловдивското дружество „Европейски пътища“ АД Маргарита Попиванова – 2 368 319,98 лв. с ДДС, и на кюстендилската фирма „Булплан инвест“ ООД с управител Николай Йосифов – 3 505 627, 51 лв. Последно с най-висока стойност е предложението на „ПГС“ АД, регистрирано в София, с управител Александър Николов – 3 557 385, 58 лв. с ДДС.

Както „Струма“ писа, проект за изграждане на Клетка 2 е бил представен на община Благоевград по сключен договор с „Нипроруда“ АД преди година. От въвеждането в експлоатация на депото на 29.08.2019 г. петте общини пълнят с боклук Клетка 1, а през 2021-2022 г. бе рекултивирана Клетка 3, в която са отпадъците, трупани преди да се открие новото депо.

Площадката на Клетка 2 е разположена на границата на с. Бучино и с. Българчево, теренът, определен за изграждането й, е на 683 м от последните къщи на с. Бело поле, на 715 м от жилищната зона на с. Българчево и на 855 м от къщите в с. Бучино. Застроената площ на Клетка 2 се предвижда да е 14 250 кв.м, а наличният свободен обем – 245 860 куб.м.

Припомняме, че в края на миналата година в предложение до ОбС за приемане на план-сметка за разходите за дейностите по предоставяне на услугите, формиращи таксата смет през 2025 година, и стратегията на Община Благоевград за управлението на отпадъците кметът Методи Байкушев посочи, че сред планираните разходи за услугата „Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации“ е включено и проектиране и изграждане на Клетка 2 в регионалното сметище. Заложените средства за това са 1 940 000 лева, включени в план-сметката с 1/10 част от цената на придобиване при 10-годишен амортизационен план.

Пазарните консултации, които провежда кметът Байкушев, са с цел актуализация на изготвения преди година анализ за подготовка за обявяване и провеждане на обществена поръчка за изграждане на Клетка 2.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






