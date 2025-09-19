Над 10 г. жалби на стопани от Дупница и Бобов дол срещу коневъда А. Момчилов засмукани от родната бюрокрация, чиято основна задача е да ги препраща по други институции „по компетентност“

Повече от 10 г. тормоз към жителите на няколко български населени места показа абсолютното безсилие на държавата да се справи с конете на един животновъд от Дупница.

Това е изводът от отговора на земеделския министър Георги Тахов, даден на благоевградската депутатка Цвета Рангелова след депутатско питане. Както писахме, на 1 септември тя алармира, че земеделски производители от Бобов дол и Дупница губят всяка година хиляди левове заради безстопанствените животни на Анжело Момчилов от Дупница, които тъпчат продукцията им, и никоя институция не желае да се справи с него. Първите им жалби и сигнали са от 2013 г.

В отговор от ведомството на министър Тахов правят уточнението, че при тях жалби има „само“ от 3 г., след което чинно са ги изброили. По сметките на министерството става въпрос за 3 жалби и едно писмо от администрацията на президентството.

Жалба на 19 земеделски стопани от Дупница и Бобов дол, входирана в МЗХ на 8 март 2022 г., била адресирана още до изпълнителния директор на БАБХ и кметовете на Дупница и Бобов дол, но за всеки случай МЗХ я препратило на електронната поща на БАБХ „по компетентност“.

На 17 февруари вече 21 земеделски производители пращат нова жалба в министерството. Този път ведомството решава да осъществи някакъв контрол и месец по-късно разпорежда на областния управител на Кюстендил и кметовете на Дупница и Бобов дол да предприемат мерки по Закона за администрацията. Естествено, и тази жалба е препратена на БАБХ.

Цвета Рангелова Георги Тахов Мехмед Вакльов

На 31 октомври 2023 г. жители на с. Пиперево пишат на президента с копие до премиера и министъра на земеделието. В нея хората се за N-ти път се оплакват, че конете на Анжело им унищожават продукцията. Министерството, разбира се, праща жалбата на ЦУ на БАБХ с указание да бъдат уведомени жалбоподателите за предприетите мерки.

На 3 ноември 2023 г. в МЗХ пристига писмо от гл. секретар на президента, в която се препраща поредната жалба на жителите на Пиперево. Министерството официално уведомява секретаря, че жалбата вече е изпратена по компетентност в БАБХ.

През септември 2023 г. жалба е депозирана и в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ в Кюстендил, която на свой ред я праща по компетентност на община Дупница.

На 16 април 2024 г. в ОДБХ постъпва поредна жалба от жител на Дупница, която отново е препратена на община Дупница.

След цялата тази усилена и безсмислена кореспонденция чак през януари 2025 областният управител назначава междуведомствена комисия да провери фермите близо до републиканската пътна мрежа и в частност – конефермата на Момчилов в с. Дяково. Месец по-късно членовете на комисията са готови с докладите си. ОДБХ пише в своя, че конете на Анжело не са оградени с електропастири, на територията на община Бобов дол той ползва пасища, без да има договори за наемането им, животните са оставени без вода и сол и без задължителните подхранки. Областното пътно управление обръща внимание в своя доклад на компрометираната обикновена мрежа, с която на места са оградени пасищата, а община Дупница с изненада открива, че два от имотите на Анжело са общинска собственост, само дето за нивата договорът е изтекъл, а за пътя, където пасат конете му, договор никога не е имало.

В резултат на всички тези доклади ОДБХ връчва на Момчилов предписание да си приведе обекта съгласно нормите за хуманно отглеждане на животни и му пише акт. Момчилов получава и строг краен срок да изпълни предписанието – 31 март. В средата на април заедно с полиция служители в ОДБХ отиват на проверка и установяват, че пасището не е оградено. На 28 август следва нова проверка със същия резултат – ограда няма, а животните се разхождат необезпокоявани. И едва тогава ОДБХ сезира за случая прокуратурата, която вече била образувала досъдебно производство, твърди Тахов.

От държавното обвинение всъщност се очаква да довърши проверката си, да прецени дали да внесе резултатите от нея в съда, ако го направи – да чака насрочване на дело, после има втора инстанция за обжалване… Грубо 2 г. Крайният резултат ще е глоба за Анжело, която той я плати, я не. Дотогава, разбира се, конете му ще продължат да се разхождат и да тъпчат зеленчуците и житото на стопаните.

Случаят е подобен с животните на бившия кмет на Конарско Ахмед Ахмед, които бяха заловени от общински служители близо до пътя за Велинград. Вместо да започне една безидейна кореспонденция с институции, кметът на Якоруда Мехмед Вакльов просто ги конфискува, след което ги продаде на търг и парите влязоха в общинската хазна.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





