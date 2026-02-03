Над 1000 дела в повече е разгледал Районен съд Кюстендил през 2025 г. в сравнение с предходните години, ръстът идва от заповедните производства

В Районен съд Кюстендил през 2025 г. са разгледани 5840 дела, от които несвършени – 419 дела и 5421 новопостъпили дела. Свършени са 5357 дела – 91,73%, като от тях 4992 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 93,19%. В края на отчетния период са останали несвършени 483 дела.

Общият процент на приключените в 3 месечен срок дела е много висок, но това се дължи основно на спазването на предписаните кратки процесуални срокове (3-дневен) за постановяване на актовете по производствата по чл. 410 и чл. 417 ГПК / т. нар. Заповедно производство /, спазвани стриктно.

Сравнителната статистическа таблица за последните три отчетни периода сочи, че постъплението на делата през настоящата година е увеличен със 1003 броя спрямо 2024 г. или с 22,70%и с 1166 спрямо 2022 г. или 27,40%. Увеличава се броя на несвършилите в края на отчетния период, както и на приключилите в тримесечния срок.

Гости на Общото събрание на Районен съд Кюстендил за представянето на отчетния доклад за 2025 година бяха председателят и зам.- председателят на Окръжен съд Кюстендил, съдия Пенка Братанова и съдия Росица Савова, които дадоха много добра оценка за работата на наказателното и гражданското отделения на съда.

„Процентната успеваемост на съда за горните резултати е много добра, като се вземе предвид това, че през цялата година съдът работи в намален съдийски състав“, коментира председателят на РС Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров.

От постъпилите 1318 наказателните дела през 2025 г. най-голям е делът на частните наказателни дела – 66,77%, следвани от НОХД – 17,60%, АНД – 9,94%, % и др.

От постъпилите 3137 граждански дела през годината най-голям е делът на делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК (заповедни производство) – 60,98%, следвани от частните граждански дела – 26,20% и гражданските дела по общия ред – 12,82%.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През 2025 г. в съда са разгледани 1415 наказателни дела, от които несвършени 97 дела и 1318 новопостъпили дела. Свършени са 1299 дела – 91, 08%, като от тях 1171 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 90,15%. В края на отчетния период са останали несвършени 116 дела.Сравнителната статистическа таблица за последните три отчетни периода сочи, че постъплението на делата за 2025 г. се увеличава спрямо 2024 г. и намаляват спрямо 2023 г.

През 2025 г. са постъпили 232 наказателни от общ характер дела.Четири дела – 1,72% са върнати на прокурора за доразследване.

Постъпленията по видове са както следва:

За извършване на общоопасни престъпления – 116 бр. или 50,00%, от тях 63 бр. – състави на придобиване и държане на наркотични вещества и 5 бр. – основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества.

За извършване на престъпления против собствеността – 38 бр. или 16,38%.

За извършване на престъпления против личността – 23 бр. или 9,91%.

За извършване на престъпления против стопанството – 6 бр. или 2,59%.

За извършване на престъпления против брака, семейството и младежта – 10 бр. или 4,31%.

За извършване на престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации – 15 бр. или 6,47%.

За извършване на документни престъпления – 17 бр. или 7,33%.

За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие – 3 бр. или 1,29%.

За извършване на престъпления против правата на гражданите – 4 бр. или 1,72%.

През отчетния период са постановени 4 оправдателни присъди, от които протестирани 2 бр.

През 2025 г. са съдени 220 лица, от които осъдени 216 лица, в т.ч. 4 непълнолетни лица. Оправдани са 4 лица – 1,82%. Наказание „лишаване от свобода“ до 3 години е наложено на 150 лица, като по отношение на 95 от тях е приложен чл. 66, ал. 1 от НК. Наказание „глоба“ е наложено на 36 лица, на други 24 – „пробация“ и на 6 лица наложено друго наказание. Броят на осъдените по споразумение лица е 173.

Процентът на обжалваните актове по наказателни дела в отчетния период е по – малък от предходните. През 2025 г. са обжалвани 131 акта, което съставлява 10,66% от свършените дела. През отчетния период са върнати от инстанционен контрол 127 съдебни акта, от които потвърдени 81 – 74,02%, изменени – 9 – 7,09% и отменени – 37 – 29,13%.

„Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването и протестирането на всички съдебни актове, поради което анализът е непълен, а би се оказал и неточен, но на база резултата от върнатите дела може да се даде положителна оценка на работата на съдиите от наказателно отделение“, коментира съдия Тодоров

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През 2025 г. в съда са разгледани 4425граждански дела, от които несвършени 322 дела и 4103 новопостъпили дела. Свършени са 4058 дела – 91,71%, като от тях 3821 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 94,16%. В края на отчетния период са останали несвършени 367 дела.

Сравнителната статистическа таблица за последните три отчетни периода сочи, че постъплението на делата се увеличава, като за 2025 г. делата са с 958 бр. повече спрямо 2024 г. или 27,63% и с 1214 бр. повече спрямо 2023 г. или 39,41%. Основното увеличение на гражданските дела се дължи на делата образувани по реда на Глава тридесет и седма от Гражданско-процесуален кодекс, които считано от 01.07.2025 г. се разпределят централизирано измежду всички районни съдии в страната.

„Предвид горепосочените данни следва да се даде положителна оценка на работата на съдиите от гражданско отделение“, каза съдия Чавдар Тодоров.

През 2025 г. в съда са разгледани 2518 ЧГД – заповедни производства, от които несвършени 16 дела и 2502 постъпили дела. Свършени са 2464 дела – 97,85%, като от тях 2450 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 99,43%. В края на отчетния период са останали несвършено 54 дела.

Постъпленията по видове за 2025 г. са както следва:

Искове по семейния кодекс – 212 бр. или 40,93%;

Облигационни искове – 102 бр. или 19,69%;

Вещни искове – 35 бр. или 6,76%;

Делби и искове по ЗН – 21 бр. или 4,05%;

Установителни искове – 132 бр. или 25,48%;

Искове по КТ – 16 бр. или 3,09%.

Процентът на обжалваните актове по граждански дела в отчетния период е значително по-нисък от предходните два периода.

През 2025 г. са обжалвани 151 акта, което съставлява 3,72% от свършените дела. През 2024 г. съотношението е 5,28 % от свършените дела и през 2023 г. – 6,18%% от свършените дела. Следва да се отбележи, че в бройката на обжалваните дела са включени дела, свършени както през отчетния период, така и в предходни периоди.

През отчетния период са върнати от инстанционен контрол 127 съдебни акта. От върнатите съдебни актове – потвърдени 76 – 59,84%, изменени – 15 – 11,81% и отменени и обезсилени – 36 – 28,35%.

Действителна натовареност по отделения:

Натовареността спрямо наказателните дела за разглеждане (1415) на база отработените 44 човекомесеца е 32,15 дела месечно спрямо делата за разглеждане и 29,52 дела спрямо приключените (1299).

За 2025 г. натовареността спрямо гражданските дела за разглеждане (4425) на база отработените 61 човекомесеца е 72,54 дела месечно спрямо делата за разглеждане и 66,52 дела спрямо приключените (4058).

В Бюрото за съдимост през 2025 г. са издадени 2711 броя свидетелства за съдимост. През 2024 г. са издадени 2900 броя свидетелства за съдимост, а пpез 2023 г. – 3168 броя свидетелства за съдимост.