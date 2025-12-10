Над 1000 протестиращи викаха „Оставка“ на площада в Благоевград

Над 1000 благоевградчани тази вечер излязоха на площад „Г. Измирлиев“ пред сградата на общината на протест, организиран от няколко политически партии. Специално за целта по-рано през деня бяха монтирани трибуна и видеоекран, на който се излъчваха подбрани кадри от новинарски емисии и интерюта на политици, илюстриращи причината за протеста. По време на „загрявката“ виковете „Оставка“ бяха рехави, но множеството постоянно набъбваше и с излизане на сцената на първия говорител Спас Митев скандирането стана мощно и от всички страни се развя националният трибагреник.

„Този протест е за нашите пари, защото те смятат, че нашите пари им принадлежат“, акцентира Митев и призова протестиращите да изберат партия, с която да се случат истински промени в държавата.

Актрисата Жанет Керанова разчувства присъстващите със стихотворение и заяви: „Преди 10 дни бях гневна, днес съм още по-гневна, защото продължават да ни лъжат и искат да ни отнемат свободата“.

„Ние сме град на войводи, достойни българи!“, заяви пред протестиращите Калоян Ханджийски и отбеляза, че от скачане по протести през последните години е получил разширени вени.

С мощно скандиране множеството реагира на думите му: „Сега се изправихме и им казахме: „Ще ви вземем главата!“ . И този път ще си отидат, ние ще ги отнесем!“.

До редакционното приключване на броя еуфорията на протестиращите в Благоевград бе в апогея си.

Протестите в областния център на Пиринско ще продължат в четвъртък и петък. Днес бе пусната и подписка с искане на оставката на правителството.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА