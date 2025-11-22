Над 150 деца участваха в изнесен урок за народните будители с Искрен Красимиров в Радомир

По повод Седмицата на четенето в град Радомир се проведе специален изнесен урок, посветен на народните будители. Събитието събра над 150 ученици от ОУ „Христо Ботев“ – с. Дрен, ОУ „Христо Ботев“ – с. Гълъбник, ОУ „Иван Вазов“ – с. Извор, НУ „Архимандрит Зиновий“ – гр. Радомир и ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Радомир.

Специален гост и водещ на урока бе Искрен Красимиров – режисьор, преподавател и създател на проекта „НЕзабравимата България“. С присъщата си енергия и ентусиазъм Красимиров „пренесе“ децата във времето на героите чрез символична машина на времето, разказвайки увлекателно за живота, делото и идеалите на народните будители.

Учениците слушаха с внимание, участваха активно, отговаряха на въпроси и споделяха свои впечатления.

Кметът на община Радомир Кирил Стоев, присъства на урока и подчерта значението на подобни инициативи: „Изключително важно е да има такива уроци за децата. Четенето и знанието за нашите герои са основата, върху която се изграждат достойни българи. Тези срещи не само подсилват любовта към книгите, но и възпитават уважение към националната ни история.“

Изнесеният урок е част от поредицата инициативи, реализирани в Радомир по повод Седмицата на четенето, с цел да насърчи четенето, обогатява културното образование на децата и да ги вдъхнови да се гордеят с националната ни история.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА