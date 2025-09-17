Над 20 незаконни постройки установи РДНСК в пернишкия кв. „Хумни дол”

Над 20 незаконни постройки установи Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ в района на пернишкия кв. „Хумни дол”. Проверката бе направена след постъпило писмо от председателя на Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество във връзка с получен сигнал с приложна подписка от 102-ма жители на община Перник. В сигнала се съобщава за самонастанили се лица в недовършен и необезопасен блок, незаконно присъединяване към електроприсъединителната и водопреносната мрежа и нерегламентирани постройки около блокове с номера от 1 до 13, както и социално-битови инфраструктурни проблеми.



Проверката от РДНСК е извършена на 9 септември тази година в присъствието на представители на община Перник, служители на ОД на МВР – Перник, ВиК – Перник и „ЕРМ Запад“ ЕАД. Установени са над 20 незаконни постройки в квартала на граждани, в които битува чувството за пълна безнаказаност у самонастанилите се.

Цяло лято нови бараки никнат една след друга в района по данни на живущите, а ориенталските ритми денонощно заглушават всякакъв нормален живот. В квартала има сериозен проблем между двата етноса, който датира от много години.

