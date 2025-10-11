Над 200 деца бяха прегледани от водещи столични медици в Кюстендил

Над 200 деца от Кюстендил днес бяха прегледани от водеци медицински специалисти от столицата. Инициативата е по програмата „Детско здраве“, която за период от около 13 години е дала възможност за достъп до специалисти на близо 31 хиляди деца.

Прегледите правят водещи специалисти от столични клиники по уши, нос и гърло (УНГ), травматолози, хирург, уролог, офталмолог, неврохирург, кардиолог, ангиолог, ендокринолог, нефролог, невролог и специалист по образна диагностика.

Такива прегледи в Кюстендил се правят за втора година, каза кметът на града инж. Огнян Атанасов. Целта е да се извършат прегледи и ако бъдат установени патологични случаи, в случай на необходимост, лечението ще продължи в столицата, каза д-р Ваньо Видков от столичната лекарска колегия.

„Досега са прегледани в цялата страна, откакто е започнала програмата, около 31 000 деца. Децата са здрави, но това е нашата цел, за да може като ги прегледаме, ние правим анализ и след това се обръщаме към джипитата да наблегнат на каквото е необходимо – или за профилактика, или за лечение. Дори и да има незаписани деца, те ще могат да се прегледат, защото тази кауза е безплатна, лекарите преглеждат безплатно. Само днес ще бъдат прегледите и след това ще направим анализ“, поясни д-р Видков.