Над 200 души загинаха при срутване в мина

Повече от 200 души загинаха тази седмица при срутване в мина за колтан в Рубая, в източната част на Демократична република Конго, съобщи пред Ройтерс Лубумба Камбере Муйиса, говорител на назначения от бунтовниците губернатор на провинцията, където се намира мината, съобщава БТА.

На Рубая се падат 15% от световния добив на колтан, който се преработва в тантал – устойчив на нагряване метал, който е търсен от производителите на мобилни телефони, компютри, аерокосмическа техника и газови турбини. Мината, където местните жители копаят на ръка за надница от по няколко долара на ден, премина под контрола на бунтовниците от групировката М23 през 2024 г.

Срутването е станало в сряда и точният брой на загиналите все още не установен, посочва Ройтерс.