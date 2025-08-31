Над 200 нови случаи на вируса чикунгуня регистрираха в Китай за седмица

Китайски лекари са идентифицирали 225 нови случая на инфекция с вируса чикунгуня в южната провинция Гуандун от 24 до 30 август, съобщи регионалният център за контрол и превенция на заболяванията.

119 случая на инфекция са регистрирани във Фошан, където в началото на юли е възникнало огнище на заболяването. 49 случая са идентифицирани в Гуандун, 16 в Шънджън, а останалите в други градове на провинцията. Всички пациенти са с лека форма на заболяването.

В Гуандун се наблюдава тенденция на намаляване на случаите на треска, пренасяна от комари. От 3 до 9 август са идентифицирани 1387 случая, от 10 до 16 август – 830 случая, а от 16 до 23 август – 336 случая.

Огнището на вируса чикунгуня е възникнало в провинция Гуандун в началото на юли по време на горещо и влажно време, което благоприятства размножаването на комарите. Общият брой на случаите на треска, открити в Южен Китай, е около 10 000. Инфекции са регистрирани и в Макао, Хонконг и Гуанси-джуански автономен регион. Не са регистрирани смъртни случаи или тежки случаи на заболяването.

Нова





