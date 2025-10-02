Над 200 пенсионери от Кюстендил се събраха на празнична трапеза, за да отбележат Международния ден на възрастните хора

Над 200 пенсионери от Община Кюстендил се събраха на празнична трапеза, за да отбележат Международния ден на възрастните хора. Събитието премина с много настроение, песни и кръшни хора, а атмосферата беше изпълнена с топлина и много усмивки.

Кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов и председателят на Общински съвет Димитър Велинов лично поздравиха присъстващите.

„Благодаря ви за вашата всеотдайност и грижа. Благодарение на труда, който сте положили през годините, днес имаме стабилна основа, върху която да надграждаме и развиваме нашия град. Вие сте носители на мъдрост и опит, които са безценни за нас. Затова е важно да ви слушаме, да ви уважаваме и да се учим от вашия живот“, каза в приветствието си инж. Атанасов.

В знак на признателност инж. Атанасов подари сладкиши на възрастните хора и им пожела здраве, спокойствие и дълги години, изпълнени с радост и обич.