Над 25 л дъжд на кв.м за час превърнаха в аквапарк части от Благоевград, новият покрив на читалището пак протече, дъждовна река по положения преди 10 м. асфалт на ул. „Асен Йотов“ влезе в мазетата на къщите

Благоевград осъмна вчера като огромен аквапарк с множество водни басейни заради поройния дъжд, който превърна в реки много от улици и в езера по-ниските зони и част от паркингите. Силно притеснени от буйната вода по асфалтираната преди само 10 месеца ул. „Асен Йотов“ читатели на вестник „Струма“ алармираха в редакцията, че няколко пъти звънят за помощ на тел. 112, но никой не откликва на сигналите им.

„Водата бие в стените на къщите ни и е нещо страшно!“, показва мокрите следи по къщата си Мая Христова и обяснява: „Причината е, че като асфалтираха улицата, наклонът е даден към страната, в която няма отводнителни шахти, те са от другата страна. И при всеки дъжд водата се вдига повече от педя по стените на къщите. За последните няколко месеца мазилката отвън три пъти се рони, мъжът ми замазва, но е до следващия дъжд. И това не е само на нашата къща, а на всичките съседи от тази страна на улицата“, показва жената.

Мая Христова /сн. 1/ и съседите й многократно подават сигнали, че дъждовни реки по ул. „А. Йотов“ /сн. 2/ бият в къщите им

Комшийката й Иванка Стоянова се показва на терасата, докато говорим, инвалид е и не можа да слезе до двора: „Погледнете, шахтите са сухи, а ние газим в река, водата изобщо не влиза в тях, а се плъзга по капаците и идва в нашите къщи“, провиква се тя и добавя: „Всеки път като вали, звъня в общината, но вече не ми вдигат телефона“.

Улицата е в Предел махала и на нея живеят и българи, и роми. Хората обясняват, че проблемът е общ и всички страдат. „Като завали, тичам да вдигна капака на най-близката шахта, за да поеме поне част от водата, тя влиза в мазетата ни и ще подкопае основите на къщите ни“, обяснява Васил Христов. Съпругата му Мая разказва, че в началото на годината, когато от общината най-сетне асфалтирали улицата им след 30 години чакане, попитали работниците за наклона. „Казаха, че им било наредено наклонът да е в едната посока. Искаме да дойдат специалисти и да се вземат мерки – дали ще се задигне нивото, дали тротоарите ще се променят, нека преценят, но ако продължава така, основите на къщите ни са силно застрашени. При асфалтирането на улицата, от нашата страна тротоарите ги оставиха по-ниски и това е другата причина водата сега да влиза директно в мазетата ни. Тази сутрин няколко пъти звъним на тел. 112, увериха ни, че ще сигнализират на „Гражданска защита“, но два часа никой не идва. Няколко пъти сме се обаждали в общината след дъждове, от ВиК идваха, но казват, че е работа на „Гражданска защита”. От общината също идваха през лятото едно пълничко момче и руса жена, не знам имената им, говориха с хората горе на площадчето при чешмата, огледаха тук къщите ни, и казаха: „Ще направим каквото е нужно“, и си тръгнаха, но досега нищо не е предприето! Не знам вече към кого да се обърнем“, притеснени са Мая Христова и съседите й, а здравният медиатор Катя Кирилова обобщи: „Някой не си е свършил както трябва работата, затова е този проблем. Водата, която идва от ул. „Липа” няма къде да се оттече, събира се надолу по ул. „Асен Йотов“ и заради наклона влиза в къщите на хората“.

„Езерото“ на паркинга между „Кауфланд” и кампуса на АУБ Ул. „Н. Петрини“



Вестник „Струма“ направи запитване до общината за реакцията на общинските експерти по проблема и каква е визията им за намиране на решението, очакваме отговор.

Поройният дъжд с паднали за около 1 час над 25 литра на 1 кв.м валежи превърнаха в езера части от ул. „Николай Петрини“ и ул. „Дж. Баучер“, новооформения паркинг между кампуса на АУБ и „Кауфланд”, ул. „Ал. Стамболийски“ в зоната преди Старите гробища, паркинга на пазара и др. Екипи на пожарната и на доброволното формирование „Г. Измирлиев-Македончето“ работиха усилено за отпушване на наводнените участъци и освобождаване бързо на движението по транспортните артерии, отзоваха се и на сигнали на граждани за наводнени сгради и дворове.

Ул. „Ал. Стамболийски“

Обилният дъжд тества и ремонта на ремонта на покрива на сградата на читалище „Н. Вапцаров“. Преди година той бе ремонтиран за над 3 млн. лв. и само месеци след рязане на лентата протече и се наложи отново да се прави ремонт. Вчерашният дъжд констатира, че работата и този път не е била свършена качествено.

Паркингът на пазара

Проверка на течовете от покрива на читалище „Н. Вапцаров“



„Мисля, че Благоевград се справи добре с този порой, какъвто не се беше случвал от доста време. Всички шахти се почистват редовно от листата и самият факт, че такова голямо количество дъжд беше събрано за толкова кратко време, показва, че работата е свършена добре“, каза кметът Методи Байкушев.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА