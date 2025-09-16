Над 250 авджии от дружинките на ЛРС – Сандански се събраха на ловен събор

Над 250 ловци от 18-те дружинки на ЛРС-Сандански станаха свидетели и участници в емоционалната приповдигната атмосфера на ежегодния ловен събор, който се проведе в зоната за отдих „Сандански кът” по течението на река Бистрица.

Поляните с вековни чинари току под върховете на Пирин се огласиха от приповдигнати разговори, шеги, много смях и завладяващо настроение от наближаващия нов ловен сезон за диви свине. Знаят санданските ловци не само как успешно да ловуват, но и как да се веселят. Неслучайно в отчетите за миналогодишния сезон санданското сдружение постигна втори резултат в отстрела на диви свине след колегите им от Гоце Делчев.

Политиката на Управителния съвет с председател Кирил Спаневиков наложи печеливша формула за сплотяване на ловните дружинки и десетки прояви на солидарни грижи за ловното богатство в района. Гости на събитието бяха кметът на Сандански Атанас Стоянов, председателят на общинския съвет, председатели на съседни ловни сдружения, Иван Василев – член на УС на НЛРС-СЛРБ и председател на благоевградското ловно сдружение, представители на полицията и държавните горски стопанства, на чиито територии се ловува. Гости на събора бяха и група от Девин начело с кмета Здравко Иванов, който е и председател на Девинското ловно сдружение.

Отец Тома от местната църква „Св.Георги” в Сандански отслужи благодарствена литургия и молебен за здраве и празничен водосвет на ловните знамена.

В краткото приветствие председателя Кирил Спаневиков поздрави сърдечно присъстващите и изказа задоволството си от дисциплината, организацията и изпълнението на всички ловностопански мероприятия. С особено удовлетворение той отбеляза, че доброволното отлагане на пернатия лов до началото на септември е доказателство за отговорно отношение към възникнали проблеми и рискове от пожароопасната обстановка.

И през това горещо лято с големия пожар в землищата на селата Илинденци и Плоски ловците отново показаха и доказаха че могат самоотвержено в продължение на повече от седмица като доброволци да гасят огнената стихия. При това мнозина от тях през този период са взимали отпуск от работните места, за да участват в потушаването. В края на приветствието Спаневиков пожела здраве на ловците и техните семейства, да се грижат все така всеотдайно за природата и дивеча в нея, да се радват на добра слука, приятни емоции и без ловни произшествия през новия сезон.

Кметът Атанас Стоянов като запален риболовец също благодари на ловците за активното им участие в немалко обществени, социални и благотворителни начинания като единна и авторитетна общност. „Традициите, които наложи ловното сдружение в град Сандански са доказателство за обществена зрялост и гражданска отговорност, което показаха преди месец при извънредните тревожни обстоятелства при пожара в Пирин“ – каза той.

Пожела на присъстващите весело прекарване, здраве и наслука през идващия активен ловен сезон. Приветствие до участниците в събора направи и Иван Василев, който заяви, че санданското сдружение се развива в правилна посока, проявяват единство и разбиране за най-важните политики на Националната организация. Пожела здраве и слука през новия сезон и да съблюдават строго правилата при боравене с ловното оръжие и сезонът да приключи без ловни произшествия.

С решение на Управителния съвет групата ловци от дружинката в с. Плоски получиха плакети и благодарствени грамоти за проявената гражданска позиция да участват доброволно в потушаването на пожара в Пирин.

Като подгряващо събитие сутринта, преди самото провеждане на събора, беше организирано дружествено стрелково състезание на стрелбището „Бели брег” като на най-добрите отборни и индивидуални майстори в стрелбата в дисциплината “Скийт” бяха връчени купи и грамоти.

Първият поздравителен тост за колегите от всички дружинки отново и тази година произнеса доайена сред ловците Иван Вергов, председател на ловна дружинка Сандански 1 и член на УС.

Живата музика допълнително допринесе за доброто настроението и поздравите се сипеха от всички страни по различни поводи. Първото хоро пак се поведе от председателя на сдружението Кирил Спаневиков със знамето на сдружението.






